I Timberwolves vincono ai tempi supplementari e prolungano la serie

Anthony Edwards ha segnato 34 punti, Karl Anthony Towns ha aggiunto 17 punti e 11 rimbalzi, ei Minnesota Timberwolves hanno battuto i Denver Nuggets 114-108 ai tempi supplementari in gara 4 per evitare l’eliminazione domenica sera.

Nikola Jokic ha ottenuto un punteggio post-stagione di 43 punti e ha aggiunto 11 rimbalzi e sei assist per i Nuggets, che stavano cercando di spazzare via la serie in quattro partite.

Rudy Gobert ha aggiunto 14 punti e 15 rimbalzi per il Minnesota, che ha tenuto dopo che Denver ha segnato i suoi ultimi 12 punti regolamentari per forzare i tempi supplementari. Mike Conley ha aggiunto 19 punti per i Timberwolves.

La quinta partita è martedì a Denver.

Jamal Murray ha chiuso con 19 punti e Aaron Gordon ne ha aggiunti 14 per Denver, che sembrava destinato a essere depositato prima del secondo turno, dove affronteranno il vincitore della serie, i Suns Clippers, che Phoenix conduce 3-1.

Edwards, che ha avuto diversi grandi momenti nella sua prima stagione All-Star, ha rianimato il Minnesota nel terzo quarto quando i Timberwolves sono saliti 23-9. Edwards ha segnato 16 punti nel periodo ei Timberwolves erano in vantaggio di 12 a metà del quarto quarto.

Il Minnesota ha perso al primo turno dei playoff contro Memphis l’anno scorso, una serie che hanno ottenuto a tripla doppia cifra nel quarto trimestre.