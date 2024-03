Casa FG / Architetti Caracho

© Daniele Santo

Descrizione fornita dal team di progetto. Casa FG si trova in un complesso residenziale nella città di Bauru, nello stato di San Paolo, con una superficie edificabile totale di 586 m2 su un terreno di 1.000 m2. Il suo orientamento longitudinale è stato scelto per proteggere gli ambienti dal caldo intenso proveniente dal versante occidentale.

Il programma è progettato disponendo tre blocchi paralleli, con il blocco centrale in salita, creando spazio per lo sviluppo di un altro ambiente tra i blocchi del piano terra.

I due edifici al piano terra hanno programmi molto combinati. Il primo è situato nel fronte fronte strada e comprende il garage, la zona servizi e la zona di supporto. La seconda, invece, copre la zona intima e le camere da letto, poste sul retro del lotto, garantendo la necessaria privacy nonché l'integrazione con il giardino laterale che si estende per tutta la lunghezza della casa.

Lo spazio creato tra questi due blocchi forma il soggiorno, la sala da pranzo e la zona gourmet, che diventa un'ampia terrazza che mantiene collegati gli ambienti, con grandi vetrate su entrambi i lati, consentendo l'accesso visivo e fisico ai due giardini. Uno è destinato all'accesso alla casa e l'altro è diretto verso la zona animazione e la piscina. L'accesso principale avviene tramite a

Una serie di gradini laterali, appollaiati sopra una piscina riflettente, segue un muro verde dalla strada fino alla porta della residenza.

Il terzo blocco è sopraelevato e realizzato interamente in cemento a vista e presenta travi in ​​cemento sulla facciata principale e travi in ​​alluminio su quella laterale. È dedicata alla master suite, con ampio spogliatoio e bagno con vista sulla piscina e zona intrattenimento al piano terra.