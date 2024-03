La guerra tra Twitter e Threads è ancora aperta e un vincitore sembra essere all'orizzonte

Conosci gli argomenti? È il social network di Meta Holdings che può mettere fine al business di X. Ecco le chiavi della crescente concorrenza tra le due piattaforme

Il CEO di Threads (Mark Zuckerberg) e il CEO di X (Elon Musk) competono nel mercato del microblogging. Youtube

X, prima di Twitter, sempre Ha mantenuto la sua posizione dominante sul mercato Dei social network dedicati a ciò che è noto come Microblogging. L'acquisizione della piattaforma da parte di Elon Musk ha cambiato in modo significativo alcuni parametri dell'azienda, introducendo per la prima volta il pagamento da parte degli utenti. Dopo un periodo di tempo, sotto la supervisione di Elon Musk, iniziarono ad emergere i primi concorrenti. Mastodon e Threads sono stati gli esempi più rappresentativi. Argomenti, infatti, a quanto pare Essere un forte concorrente dell'ex rete Blue Bird.

I thread potrebbero sostituire X nel medio termine se il trend di crescita continua

Threads nasce come alternativa proposta da Mark Zuckerberg attraverso Meta Holdings. Dopo Nelle prime settimane ci furono più di 100 milioni di registrazioniSembra che il palloncino sia stato forato. All’improvviso, la crescita è rimasta stagnante, un problema che avrebbe dovuto rassicurare gli amministratori delegati di aziende come SpaceX o Tesla. Tuttavia, lo scorso dicembre è successo qualcosa. da allora, Scarica dimensione programma A Microblogging Gli argomenti non hanno mai smesso di crescere.

Alcuni giorni, infatti, È possibile triplicare il numero di download programma Per argomenti Per quanto riguarda quelli di Secondo Appfigures, tramite TechCrunchLa crescita di Threads è stata più pronunciata rispetto a quella di altre alternative, come Mastodon.

Per quanto riguarda il sistema operativo utilizzato su ciascuna piattaforma, vale la pena sottolinearlo Come l'ecosistema Android ha scelto di utilizzare di più i thread. Non si sa quale tipo di associazione possa aver causato ciò dall'inizio dell'utilizzo di Threads, ma sono più gli utenti che dispongono di questa alternativa che su iOS. Lascia che sia quello che è, C'è ancora molta strada da fare prima dell'opzione proposta da Mark Zuckerberg Essere una pietra miliare in questo settore. E X, per il momento, non deve temere di perdere la sua posizione privilegiata.

Infine, una menzione particolare merita il numero degli utenti attivi. Questa variabile è di vitale importanza, perché lascerà indietro gli utenti considerati bot o coloro che hanno solo scaricato file programma Non l'hanno più usato dopo. In termini di dati disponibili, Threads Avrebbe già raggiunto un quarto della massa sociale di XIl volume di utenti da gestire è già di milioni di account. Se questa tendenza continuerà in futuro, potremmo pensare che sia emerso un importante concorrente del vecchio Twitter.