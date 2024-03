Sam Altman rientra nel consiglio di amministrazione di OpenAI, ponendo fine alla crisi di governance aziendale di ChatGPT

Sam Altman, CEO di OpenAI, è tornato nel consiglio venerdì Dalla società che ha creato ChatGPT, dalla quale è stato licenziato lo scorso novembre. Pertanto, la società pone fine alla crisi di governance vissuta alla fine del 2023 licenziando Altman e successivamente restituendolo alla sua posizione di CEO.

Secondo Reuters, anche il ritorno di Altman Incorporazione di tre nuovi membri nel massimo organo amministrativo della società Il progetto di intelligenza artificiale generativa (AI) a cui ha partecipato Microsoft è stato approvato all'unanimità dagli attuali membri del consiglio Brett Taylor, Larry Summers e Adam D'Angelo.

Questo rinnovamento arriva dopo… Si è conclusa l'indagine condotta dallo studio legale Wilmer Hale si alzò riguardo al licenziamento di Altman e che OpenAI ha creato nuove regole di governance e rafforzato la sua politica sul conflitto di interessi.

Sono i tre nuovi membri del Consiglio di Amministrazione di OpenAI Sue Desmond Hellmanex amministratore delegato della Fondazione Bill & Melinda Gates; Nicole SeligmanEx direttore di Sony Entertainment; E Figi SimoCEO di Instacart, una società americana di consegna di cibo.

Brett Taylor, presidente di OpenAI, lo ha sottolineato “Esperienza e leadership” dei tre nuovi membri Consentiranno a questo organismo di supervisionare la crescita di OpenAI e di garantire che continui la sua missione di “garantire che l’intelligenza artificiale vada a beneficio di tutta l’umanità”.

Crisi di OpenAI

Sam Altmann È stato licenziato dalla carica di CEO di OpenAI il 17 novembre 2023 Dopo aver perso la fiducia dell'allora consiglio di amministrazione della società, che lo accusò di ostacolarne il lavoro essendo ripetutamente “falso” nelle sue comunicazioni con questo organismo.

Ma dopo il suo licenziamento… Altman ha trovato due supporti principali. Da un lato i lavoratori, secondo le stime circa il 95% dei 770 dipendenti di OpenAI hanno firmato una lettera chiedendo la loro reintegrazione e le dimissioni del consiglio. Hanno persino minacciato di lasciare il lavoro e di andare a lavorare per Microsoft.

ChatGPT di OpenAI.

Jonathan Kemper/Unsplash Omicrono

con precisione, Il gigante della tecnologia è stato un altro grande sostenitore del ritorno di Altman. Infatti, 48 ore dopo il suo licenziamento, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha scelto Altman per guidare una nuova area AI insieme all'altro fondatore di OpenAI, Greg Brockman, che si è dimesso tre ore dopo il licenziamento del suo partner.

L'ultimo sviluppo di questa storia è avvenuto mercoledì 22 novembre, con il ritorno di Altman in OpenAI come CEO e… L'uscita dell'intero consiglio d'amministrazione, che ne ha favorito le dimissioniFatta eccezione per Adam D'Angelo, CEO di Quora.