Questa struttura, costruita dai coloni portoghesi nella regione centrale nel 1482 per essere utilizzata inizialmente come stazione commerciale sulla cosiddetta Costa d’Oro del Ghana, divenne in seguito un punto di sosta per gli schiavi africani.

Secondo la storiografia, i cacciatori catturarono uomini liberi all’interno del continente e li vendettero ai portoghesi e successivamente agli olandesi, che scambiarono con loro tessuti e altri beni come animali. Più tardi, furono gli inglesi a governare l’ambiente.

Durante una visita di alcuni anni fa, questo editore di Orbe ha potuto apprezzare la fortificazione circondata da diversi cannoni e le banchine circostanti nel vicino Atlantico, dove gli schiavi venivano trasportati in barca in altre parti del mondo.

Passando per le gallerie dell’imponente muratura, considerata la più antica mano europea rinvenuta nell’Africa subsahariana, spiccano le aree ancora conservate, tra cui il temuto dungeon femminile, stanze di isolamento, pareti e patii interni.

Al fine di valorizzare la memoria storica, di recente, il governo del Ghana, con il sostegno dell’UNESCO, ha restaurato il castello di Elmina, le cui terrazze superiori uno straniero può osservare il paesaggio delle acque del mare, delle barche e dei pescatori.

In questo momento turisti e ricercatori visitano il maestoso luogo che, nonostante il suo vergognoso passato coloniale, ricorda anche gli indigeni africani che vivevano intorno ad esso.

Il Ghana, patria di eroi come Kuame Nkruma (1909-1972), ha altre fortificazioni di grande valore storico, tra cui il castello di Cape Coast, eretto nel 1653, e il castello di Ussher ad Accra, la capitale del paese.

(preso dal globo)