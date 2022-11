Celtis ha battuto Pelicans 1117-109; Al Horford fa 4 triple

Jaylen Brown aveva 27 punti e 10 rimbalzi, Derrick White ha brillato con una prestazione offensiva di 26 punti, di cui sei da 3 punti, e i Boston Celtics hanno battuto i New Orleans Pelicans 117-109 venerdì sera.

Con la vittoria, i Celtics hanno ottenuto la nona vittoria consecutiva.

Jason Tatum ha chiuso con 19 punti e 10 assist per i Celtics, che hanno realizzato 20 triple e tirato il 48,2% (41 su 85) in totale.

Il dominicano Al Horford ha realizzato quattro triple su cinque tentativi e ha segnato 18 punti per Boston, che ha guidato con più di 10 punti per la maggior parte della partita e ha esteso il proprio vantaggio a 19.

Brandon Ingram ha segnato cinque triple da tre punti, il massimo della stagione, per un totale di 25 punti con New Orleans, che ha giocato senza l’attaccante Zion Williamson (che ha un piede destro contuso) per la terza partita consecutiva.

I Pelicans hanno perso per la prima volta in quattro partite.

CJ McCollum ha segnato 18 punti e Herb Jones ne ha aggiunti 17 per New Orleans, che è rimasta indietro quando la tripla di Ingram ha segnato 105-97 a 3:54 dalla fine.

Per i Pelicans, il portoricano Jose Alvarado ha giocato 24 minuti durante i quali ha ottenuto 10 punti, quattro assist e sei rimbalzi.

Per i Celtics, il dominicano Horford ha visto l’azione per 34 minuti, segnando 10 punti e 10 assist.