Cerundolo e scommettere sull'inizio del 2024 una volta per tutte

Cerundolo vuole iniziare il 2024 una volta per tutte. Immagini Getty

Questa ne è la prova Francesco Cerundolo L'anno non è iniziato come avrei voluto. Sconfitte consecutive nei primi spettacoli di Hong Kong (contro Roberto Bautista), Auckland (contro Alexander Müller) e Kooyung's Final Fair (contro Dominic Thiem) Senza nemmeno i kit di raccolta, è ben lontano da ciò che può offrire.

Ciò è sorprendente perché ha costantemente ottenuto risultati positivi e mostrato miglioramenti su tutte le superfici nel 2022 e nel 2023. Questa straordinaria prestazione gli è valsa due titoli ATP e due risultati significativi al Masters 1000 e diciannovesimo posto, Il più alto della sua carriera.

Ma è arrivato il momento di voltare pagina, o meglio, di cominciare a scrivere la pagina del 2024 direttamente agli Australian Open. Dan Sweeney Il giocatore uscito dalle teste di serie potrebbe essere il playmaker titolare del primo grande torneo dell'anno. L'australiano lo è 257° Nella classifica mondiale Ha solo cinque presenze tra i professionisti (record di 2-3).

L'argentino, testa di serie, non ha ottenuto vittorie nel tabellone principale dei tornei del Grande Slam prima del 2023, ma l'anno scorso si è rivelato un grande successo per lui a questo livello. Ha superato l'ostacolo del primo turno in tutti e quattro i tornei del Grande Slam nel corso della stagione, raggiungendo il terzo turno agli Australian Open e gli ottavi di finale agli Open di Francia.

