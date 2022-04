Charles Sol è stato promosso consigliere creativo di Star Wars

Charles Sully, scrittore di diversi libri e fumetti di Star Wars, ha assunto un nuovo ruolo in Lucasfilm

Tutto sembra puntare a questo Carlo Soleil Sono riuscito a uscire dal mondo dei libri e dei fumetti un po’ specializzati Guerre stellari E ha un effetto sull’insieme più grande. Come accennato l’autore stesso e il contenuto del sito web di Celebrazione di Guerre StellariCharles è diventato un consulente creativo per Luca Film. Al momento non sappiamo in cosa consista questo nuovo ruolo, ma visti i successi dell’autore nel mondo dei fumetti e dei libri, sembra che Soule sarà l’anello di congiunzione tra questo “mondo” e film, serie o giochi.

È anche possibile che il suo ruolo sia limitato a prodotti legati all’epoca alta repubblica Ricorda che hai storie come l’assistente (avvenuto alla fine della suddetta era), il gioco eclissestorie animate I racconti di mio nonno O anche una serie giovanile ambientata in quel punto, su cui circolano da tempo indiscrezioni.

Ha scritto su Twitter: “Penso che questo verrà fuori: così entusiasta per questo nuovo ruolo!” “Finora è stato un vero spasso e mi ha permesso di fare cose davvero interessanti in una galassia molto, molto lontana. Conclusione: sono ufficialmente un consulente creativo di Lucasfilm, ed è davvero fantastico”.

Soule è un autore che contribuisce alla serie di Star Wars e ha scritto come pochi altri libri. Già all’inizio dell’attuale legge, i fumetti Landò, che è stato ben accolto dai fan. Poi sono arrivate le storie su Obi-Wan KenobiE Anakin S Bo DamronMa è stato divertente Darth Vader: Signore Oscuro dei Sith Il che lo ha reso più famoso e popolare tra i lettori.

Negli anni successivi dovette essere all’altezza delle grandi aspettative dei fan: ecco allora la sua nuova storia Chilo di pioggia Da prima La forza si sveglia E altri fumetti di Star Wars come Guerra dei cacciatori di taglie anche regno cremisi.

il suo romanzo Luce del Capricorno La nuova era della Repubblica Suprema è iniziata, i fumetti occhio del ciclone La prima fase di questo progetto è stata completata. L’autore è anche associato ad altri progetti comici e articoli della seconda fase dell’Alta Repubblica. Insieme a Cava Scott, è uno dei più attivi innovatori del diritto vigente. Tuttavia, nel caso di Charles, questa non è la fine della sua influenza sulle storie emergenti di Star Wars.