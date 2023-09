Chi è il primo messicano ad acquistare il nuovo iPhone 15? Quindi ci sono volute 25 ore per ottenerlo

Il giovane ha acquistato due dispositivi. (video serigrafia x @arturodelgadooo)

Arturo Delgado, Il giovane pubblicista è diventato la prima persona Ottieni l’iPhone 15 in Messico venerdìdopo che si è formato più di 24 ore su 24 presso l’Apple Store di Plaza Antara, a PolancoCittà del Messico ovest (CDMX).

Questo venerdì, esattamente alle otto del mattino, si sono aperte le porte del negozio Mela AntaraRiunisce centinaia di follower del marchio Il primo a ricevere questo dispositivo.

Venerdì 22 settembre è stata la data di lancio ufficiale iPhone 15 nei negozi fisici in Messico. L’acquisto di Delgado è stato un iPhone 15 Pro Max da 256 GB in titanio.

Da notare che per ottenere il cellulare Delgado ha dovuto allenarsi per 25 ore, da quando è arrivato dal passato al negozio di Plaza Antara. Giovedì 21 settembre alle 7.00E aspetta che il negozio apra fino a venerdì alle 8.00.

Apple ha lanciato il nuovo iPhone 15 in vendita nei negozi fisici (Reuters/Yves Herman).

Un rappresentante del negozio ha osservato: “Arturo sarà la prima persona in Messico a possedere un iPhone 15”. Va notato che Arturo non ha ricevuto solo un dispositivo, ma due.

In un’intervista ai media GlobalismoIl giovane ha notato di aver deciso per questo modello perché è così Titanio lucido. Ha anche detto che l’uso principale che avrà del cellulare sarà personale e lavorativo a causa degli strumenti in esso contenuti. Ha detto che usa molto la fotocamera e il cloud, poiché tutto il suo database è su iCloud.

Il giovane si è allenato per 15 anni per essere una delle prime persone in Messico a ricevere… L’ultimo modello di iPhone. Segue la marca dall’iPhone 3 e fino ad ora è stato più volte il primo messicano a ricevere i nuovi dispositivi dell’azienda, perché dice che per lui farlo è già una tradizione.

Ha anche annunciato in un’intervista ai media che gli piace andare ad allenarsi, anche se può permetterselo più tardi in un altro paese.

Il nuovo iPhone è ora disponibile nei negozi fisici in Messico e i suoi prezzi vanno da 19mila 449 pesos a 28mila 999 pesos.