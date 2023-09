Perché è pericoloso che il polo terrestre si sposti di 80 centimetri? Internazionale | Notizia

Non è qualcosa che possiamo sentire, ma è qualcosa che accade sicuramente: L’asse di rotazione della Terra si è spostato di 80 cm in circa 20 anni.

Questa scoperta è stata fatta da esperti di Università di Seul Dopo aver studiato la rotazione della Terra tra 1993 E 2010. IL indaginepubblicato sulla rivista Lettere di ricerca geofisicaRivela che il pianeta è stato inclinato 4,36 centimetri all’anno.

Cosa si sa dello strano “uovo d’oro” trovato sul fondo del mare vicino all’Alaska?

Anche se può sembrare una distanza piccola, gli scienziati avvertono della velocità con cui ciò accadrà e del pericolo che comporta.

un motivo per Dislocamento Lui è, senza dubbio, Attività umana. È così che lo ha spiegato Ki e Yeon Seoprofessore di geoscienze alla Seoul National University e autore principale dello studio.

Nello specifico, lo è Estrazione delle acque sotterranee E il Innalzamento del livello del mareDa Cambiamento climatico Lo scioglimento dei ghiacci e dei ghiacciai.

I microrganismi, una nuova fonte di energia rinnovabile

Si stima che alcuni 284 miliardi di litri di acqua all’anno.

Questa pratica potrebbe essere molto utile in luoghi in cui il cambiamento climatico ha causato gravi siccità, ma l’estrazione di acque sotterranee in grandi quantità e il suo peso distribuito su tutto il pianeta è un fattore di questa tendenza.

Le acque sotterranee pompate nell’atmosfera evaporano o confluiscono nei fiumi e finiscono negli oceani attraverso precipitazioni o scarichi.

“Come residente del paese e come padre, sono preoccupato e sorpreso di vedere questo Il pompaggio delle acque sotterranee è un’altra causa dell’innalzamento del livello del mare“Ki Won Seo ha detto della scoperta.

La navicella spaziale Orbiter rileva minuscoli getti sul Sole che possono spingere il vento solare

Con la crescita della popolazione e l’espansione del settore agricolo, L’estrazione delle acque sotterranee continuerà ad aumentare.

“Abbiamo influenzato i sistemi della Terra in diversi modi”, ha detto.

Lo studio conclude confermando che man mano che continua l’estrazione delle acque sotterranee, anche il livello del mare aumenterà, portando ad una rotazione del pianeta e quindi a ulteriori fenomeni climatici. (Io)