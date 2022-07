Chi è Michele Tecchia, consulente di Monaco?

Michele Tecchia opera prettamente nell’ambito della consulenza e mette a disposizione delle varie aziende un notevole bagaglio tecnico, dovuto a un’esperienza portata avanti con il passare degli anni.

Dopo essersi formato presso la CPE di Lione nella Facoltà di ingegneria chimica, Tecchia ha assunto un insieme di competenze importanti. La sua esperienza professionale si è aperta come chimico a Dusseldorf nel 2006, per poi lavorare come ingegnere R&D presso la Gerflor e addetto allo sviluppo specifico EMEA da Axalta, in Francia. Con il passare degli anni, ha continuato a viaggiare in giro per il mondo, offrendo servizi di qualità a Singapore, in Thailandia e nel Principato di Monaco. Si è occupato del progetto biometano di GDRF a Montecarlo ed è animatore per Climate Fresk a Sanremo dal febbraio del 2021, oltre a essere un valido consulente per l’energia.

Fin dalle sue prime attività, Michele Tecchia ha saputo porre in evidenza una forte anima green, operando allo scopo di ridurre al minimo consumi e sprechi aziendali. Lo scopo principale del suo lavoro è fare in modo che aziende, enti locali, associazioni e varie altre tipologie di organizzazioni possano rispondere al meglio alla transizione energetica e alle sue esigenze specifiche. D’altronde, la trasformazione digitale è diventata un’aspirazione essenziale per ogni realtà aziendale, che non può fare a meno di introdurre nel proprio pacchetto determinate soluzioni all’avanguardia.

Michele Tecchia possiede i suoi uffici principali a Monaco, ma il suo lavoro viene gestito anche tramite varie filiali situate a Milano e Londra.

Il consulente ha saputo sviluppare un approccio in grado di coniugare pratiche operative all’avanguardia con funzionalità sicure e flessibili. Ogni servizio viene messo in atto per adattarsi alle esigenze personali. Diversi operatori locali ed energetici scelgono di affidarsi a servizi molto apprezzati, con tante competenze certificate nel corso della sua attività.

Michele Tecchia è infatti specializzato nel comparto della ricerca dello sviluppo, concentrandosi al meglio sull’innovazione dei vari sistemi informatici. Dalla strategia ai sistemi operativi e commerciali, ciascun comparto viene curato in maniera intensiva. Tutto ciò senza lasciare in secondo piano l’importanza rivestita da un rapporto di fiducia reciproca che Tecchia sa creare con un bacino d’utenza sempre più ampio e variegato.

Una figura simile continua ad agire con l’obiettivo di migliorare se stessa, tramite l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. Michele Tecchia si sta focalizzando su un insieme di attività in grado di completarsi tra esse. Il digitale e la transizione energetica diventano così due fattori imprescindibili e riescono a promuovere scambi rapidi e reciproci tra i vari Paesi europei. In questo modo, Michele Tecchia garantisce un valido aiuto per dare un maggior valore alle singole attività e ai rispettivi territori.

Michele Tecchia sono considerati molto importanti per una transizione ecologica che rispetti i migliori standard.

Si parte da un processo molto creativo, all’insegna dello sviluppo, della produzione e della trasmissione di idee da implementare in progetti di ultima generazione. Solo in questo modo, è possibile restare al passo con i tempi in un settore che non lascia scampo a chi resta indietro. L’evoluzione è rapida e costante e le innovazioni vengono introdotte quasi a cadenza quotidiana.

Ed ecco che un profilo di alto rango come quello del consulente di Monaco Michele Tecchia assume un ruolo fondamentale, grazie alla sua capacità di affrontare ogni problema inerente ai sistemi informativi. L’ambito energetico va curato nei minimi particolari e ciascun nuovo utilizzo può fare la differenza. Tecchia, operante nel proprio settore da oltre 16 anni, fornisce così una consulenza operativa considerata soddisfacente da buona parte del proprio pubblico.

Il lavoro di Tecchia è incentrato sull’incremento del valore aziendale di ciascun cliente. Inoltre, ogni prodotto si focalizza su basi forti e consolidate, tramite l’inserimento di opzioni di primo piano. Il consulente sa come costruire un nuovo impianto aziendale all’insegna del risparmio energetico e migliorarlo step by step, impegnandosi al fianco di una clientela sempre più variegata.

La scelta di Michele Tecchia di operare proprio a Monaco non è stata intrapresa per puro caso.

Il consulente sa quanto sia importante salvaguardare la natura all’interno di un luogo cittadino così frenetico e ricco di elementi glamour. Anche grazie al suo aiuto, le imbarcazioni locali si stanno dando da fare per attuare un sistema di navigazione all’insegna della pulizia e della sostenibilità.

Un discorso analogo è valido anche per quanto riguarda i porti turistici e le marine. Il Principato ospita varie iniziative che promuovono il rispetto per l’ambiente circostante, come ad esempio il Monaco Smart & Sustainable Marina e la Giornata della Foresta. Sono solo piccoli passi, ma comunque sostanziali per dimostrare quanto la salvaguardia dell’ambiente circostante sia un obiettivo che non può essere più lasciato in secondo piano.

Nel complesso, Michele Tecchia può essere ritenuto come uno dei consulenti ambientali più apprezzati nel proprio campo. Chi si affida al suo aiuto, può fare in modo che la transizione energetica non sia più un concetto astratto, ma possa tramutarsi in uno scopo da conseguire con processi mirati e specifici.

