Chi sarà l'avversario di Rafael Nadal al suo ritorno nel circuito ATP?

La pazienza e il sacrificio sono valsi la pena per il tennista spagnolo Rafael Nadal (672°) che insegnò quel sabato Debutterà dentro BrisbaneATP250 Prima Giocatore della fase di qualificazioneQuesta è una fase in cui il colombiano Daniel Galan (93), l'austriaco Dominic Thiem (98), l'argentino Diego Schwartzman (114) e l'americano Maxime Cressy (126) appaiono come potenziali alternative.

Dopo quasi un anno lontano dal massimo circuito, uno studente di Carlos Moya, che ha anche ricevuto un invito Per partecipare al doppio insieme all'allenatore del suo connazionale, Marc Lopez, tornerà in campo il prossimo martedìdi fronte ad un avversario da qualificazione, che si saprà domenica mattina presto, dopo aver giocato cross decisivi.

Così il 98 volte campione, per cui giocherà Ancora La competizione australiana, dopo la sconfitta contro il canadese Milos Raonic nel 2017, Evita i semi superiori Come il danese Holger Ron (viii) bulgaro Grigor Dimitrov (XIV) americano Ben Shelton (18 gradi) e francese Ugo Umberto (20 gradi).

Da parte loro, Albiceleste Sebastiano Baez (28 gradi) e Thomas Etcheverry (30 punti) Seguirà le orme storiche di Manacori per quanto riguarda il suo debutto al Queensland Tennis Centre, dove verrà sorteggiato contro un atleta discendente della tappa precedente.