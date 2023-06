Chi sono i cantanti argentini “Los del Espacio” e qual è la loro strana storia?

L’Argentina è diventata la nuova culla della musica urbana, la musica più esclusiva e ascoltata oggi viene da lì. Da Bizarrap, Duki, María Becerra, Tiago PZK… ci sono molti nomi di successo in tutto il pianeta e nelle classifiche.

Qualche giorno fa, gran parte di loro ha iniziato ad annunciare sui propri social network che avrebbero pubblicato una nuova canzone il 1° giugno, sembrava una coincidenza, ma quello che i fan non si aspettavano era che tutti loro lo fossero sta per rilasciare Canzone con il nome “Los del Espacio”.

I seguenti artisti cantano in esso: LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusher King, María Becerra, tutti loro sono famosi nel mondo. Ovviamente condividono un gruppo WhatsApp e FMK ha inventato il nome: “Quelli dallo spazio” è una frase che si sente alla fine delle canzoni di molti di loro e anche FMK, María Becerra, Rusherking e Tiago PZK l’hanno usata. Sono tatuati

Questo legame tra i cantanti argentini È cresciuto in quarantena quando Lit Killah ha cementato la sua amicizia con Tiago PZK, FMK e Rusherking e sono andati a vivere insieme durante una pandemiaDove hanno creato la musica e da lì sono apparse le loro canzoni da classifica. Il loro primo singolo è stato “Además de Mi Remix”, dove Duki e LIT killah si sono incontrati di nuovo, si sono incontrate anche María Becerra ed Emilia Mernes.

Sebbene la canzone sia stata rilasciata il 1 giugno 2023, da allora è stata sincronizzata in quarantena. L’hanno rilasciato su tutte le piattaforme con il nome “Quelli dallo spazio”. LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusher King e María Becerra collaborano con il produttore Big One per creare questa canzone di quasi sei minuti, in cui ognuno di loro ha il proprio turno per vantarsi e questo sta riscuotendo successo con il loro fan.