Chiavi esperte per l’editing video

MADRID, 2 settembre (Portaltic / EP) –

L’editing video è diventato una necessità nella vita quotidiana di molti creatori di contenuti che utilizzano i social network per diffondere il proprio lavoro. Attualmente esistono molti strumenti che consentono di svolgere questo tipo di lavoro, ma a Buon programma funziona come editore video È essenziale accelerare i processi ed essere più efficienti durante la creazione di video professionali o brevi clip per piattaforme come TikTok o Instagram.

esperti da Wondershare Filmora Forniscono alcune chiavi che considerano importanti quando si sceglie un programma che consente di modificare rapidamente il contenuto. In questo senso apprezzano il fatto di avere un’interfaccia intuitiva che permette di trascinare e rilasciare contenuti ed effetti sullo schermo.

Sottolineano inoltre che è molto eccitante poter lavorare con un sistema a schermo diviso, “particolarmente utile se hai intenzione di creare una serie di foto e video, modificare video di interazione e confrontarli con Bastano pochi clic”. Parallelamente, il programma dovrebbe anche consentire di combinare effetti, maschere, eseguire la correzione del colore sull’immagine e sincronizzare in modo efficiente il suono.

Wondershare Filmora è un software progettato in modo che chiunque possa raggiungere il livello professionale senza una conoscenza preliminare dell’editing video, quindi è Adatto a tutti i tipi di esigenze. Ha un buon numero di modelli, consente di registrare lo schermo, lavorare con la cosiddetta modalità istantanea e selezionare i fotogrammi chiave per il video in questione, tra le altre cose “, spiegano gli esperti dell’azienda.

Requisiti di sistema

Per utilizzare un programma come questo, dovrai avere Windows 7/Windows 8.1/Windows 10, con un sistema operativo a 64 bit. Inoltre, un processore Intel i3 multi-core o superiore, 2 GHz o superiore. Questi tipi di programmi richiedono potenza sufficiente Per gestire grandi carichi di lavoro Senza che il computer abbia un conto sulle prestazioni.

Pertanto, si consiglia una CPU Intel di sesta generazione o successiva per funzionare con video HD e 4K. La RAM dovrebbe essere almeno 4 GB di RAM fisica, più gli 8 GB necessari per i video HD e 4K. Devi avere una Intel HD Graphics 5000 o più tardi; NVIDIA GeForce GTX 700 o successiva; AMD Radeon R5 o successiva, più 2 GB di vRAM. Sono necessari 4 GB per video HD e 4K, più almeno 10 GB di spazio libero su disco rigido per l’installazione. Anche un SSD se stai cercando l’editing video HD e 4K. Tutto questo senza dimenticare di collegarsi a Internet.

Questo tipo di software offre all’utente la possibilità di scegliere tra diversi piani, in modo da adattare le esigenze di utilizzo che ha in ogni momento. In particolare, Wondershare Filmora ha Con il piano trimestraleIl piano annuale o il cosiddetto piano permanente.

funzioni specifiche

Oltre alle funzionalità che puoi condividere con altri software di editing video, Wondershare Filmora ha una modalità istantanea che ti consente di creare facilmente un video in pochi minuti. Tutto questo con l’aiuto di modelli preimpostati. La modifica sarà più facile Tramite la funzione di sincronizzazione automatica ciò consentirà al filmato di sincronizzarsi con la musica”, hanno spiegato gli esperti.

Inoltre, l’utente può regolare la velocità del video, modificarlo in uno schermo diviso, migliorare l’editing e la sua qualità con la funzione di rilevamento del movimento e l’opzione di poter registrare lo schermo in fase di modifica o eseguire l’inquadratura automatica correlata Fai lo stesso.

Con Filmora, devi solo aggiungere il supporto che desideri modificare e il software lo convertirà immediatamente in un video per te.Non sono richieste abilità di editing Per utilizzare la modalità istantaneaPerché è molto semplice e intuitivo”, aggiungono dall’azienda.

Inoltre, l’interfaccia è stata rinnovata e migliorata per supportare il mascheramento dei fotogrammi chiave, consentendo la sincronizzazione dell’audio e l’allineamento automatico dell’audio con il video. Catturato da più telecamere nella stessa scena.

Inoltre, tutto questo può essere completato incorporando effetti che vanno dal posizionamento di transizioni, filtri, titoli, ecc., alla creazione di effetti speciali, al cambio di sfondi, alla creazione di look cinematografici o alla realizzazione di grafica animata attraverso la funzione denominata NewBlueFX. La stessa cosa accade con le varie possibilità di editing audio e colore, che l’utente può modificare a suo piacimento per ottenere il video che sta cercando in qualsiasi momento.