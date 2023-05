Christensen attira l’attenzione di un uomo anziano dall’Italia

Andreas Christensen (27 anni) è in una stagione di debutto FC Barcelona Notevole e le sue buone prestazioni non sono passate inosservate a diverse potenti squadre in Europa che preferirebbero aggiungere il difensore centrale danese alle loro squadre per fare un salto di qualità. Con un bel poster alla premiere, Christensen Ha anche attirato l’interesse di una delle migliori squadre italiane Inter di MilanoChi cerca un centro di garanzia per coprire il corteo Milan SkriniarQuesto conclude il contratto alla fine del corso.

Secondo il giornalista speciale Gianluca Di MarzioIn un’intervista con i media danesi ‘SpilXperten’, il fra La squadra italiana sarà la più interessata a ingaggiarlo Christensen Guardando avanti alla prossima stagione, ma non saranno gli unici in Serie A ad accogliere a braccia aperte il difensore.

“Molti club italiani faranno di tutto per averlo, e qui l’Inter è particolarmente interessata. Lo volevano da tempo, ma credo che il Barcellona non voglia lasciarlo andare. Dipende dall’offerta che arriva. Se un club offre 70 milioni di euro, il Barcellona dovrà considerarlo, ma “non è sicuramente uno di quei giocatori che vogliono fare sacrifici a questo punto”, ha detto. De Marcio A vantaggio delle squadre italiane ChristensenLa buona stagione di Dane in seguito sarà lodata.

“Andreas Christensen ha fatto un ottimo lavoro per il Barcellona, ​​sicuramente vogliono tenerlo, ma molti club sono interessati a lui proprio per le finanze del Barcellona”, ha detto il giornalista italiano.

Con 30 partite giocate in tornei globali, Christensen È stato uno dei pilastri della difesa Parka È importante essere a conoscenza di questo corso e di eventuali offerte che potrebbe ricevere per vedere se rimane o indossa una maglia diversa la prossima stagione.

