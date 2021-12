Christian Garin annuncia il suo primo torneo per il 2022

Christian Garin 2021 non è stato come previsto. Ha chiuso con 21 vittorie con 18 sconfitte, non ha portato continuità di gioco e tanto meno risultati.

Nonostante abbia raggiunto la sua migliore posizione in classifica 17 e aggiunto un nuovo trofeo, che ha ottenuto nel suo paese e davanti alla sua gente all’ATP 250 di Santiago, sa che ha bisogno di riconquistare il terreno guadagnato la stagione precedente.

Garín annuncia i suoi primi tornei nel 2022. Agenzia per la protezione ambientale

Dopo una lunga pausa per il recupero fisico, il cileno ha proseguito con il suo Instagram È il primo torneo che giocherà nel 2022. In Australia giocherà tre tornei. Il primo, da squadra, attraverso l’ATP Cup che partirà il 1 gennaio in cui cercherà di spostare il più possibile il suo Paese.

Il nuovo servizio di intrattenimento pubblico e streaming sportivo per adulti della Walt Disney Company è stato lanciato a un costo preferenziale per il suo abbonamento annuale; Arriva anche Combo+, l’offerta commerciale competitiva perpetua che renderà disponibile l’abbonamento a Star+ e Disney+. Iscriviti ora.

poi Rimarrà a Sydney per disputare l’ATP 250 Championship che servirà da pre-evento per il primo Grande Slam della stagione, Gli Australian Open inizieranno il 17 gennaio.

Già a febbraio inizierà il tour nel fango in America Latina anche se salterà le gare in Argentina. Il suo primo torneo si svolge a Rio (14 febbraio) e la settimana successiva tornerà a casa per difendere il titolo di campione. Non mancherà inoltre l’appuntamento che si terrà in Coppa Davis dal 4 al 5 marzo, in cui il Cile affronterà la Slovenia nel Gruppo A.

Gli ultimi due tornei annunciati sono Indian Wells Masters 1000 (a partire dal 10 marzo) e Miami (23 marzo) Con la modifica della superficie di.