Cile First Division Championship 2022: partite, risultati, squadre, formato e retrocessione

Il 4 febbraio è iniziato il campionato di prima divisione quando l’Universidad Católica è uscita per difendere la sua corona. Colo Colo è il leader.

Il 4 febbraio è iniziata la 106a edizione della massima categoria del calcio cileno. L’ANFP ha confermato che la programmazione per la stagione 2022 del Campionato PlanVital inizierà nel secondo mese dell’anno dopo un nuovo consiglio straordinario nell’Autorità di Quilín.

“Dato l’impegno che questa guida ha con tutti voi e con lo sviluppo dei nostri tornei, la dirigenza della lega sta comunicando ufficialmente le date di inizio dei tornei professionistici del 2022… Division One: Weekend del 6 febbraio 2022”, come spiegato in la circolare inviata ai capi di circolo che cercherà di strappare la corona all’Università Cattolica.

La novità di questo torneo – che è stato consegnato dopo la super incoronazione di Cacique a Collao- è che gioca per una squadra in meno rispetto allo scorso anno, inoltre il Coquimbo Unido torna al vertice della categoria dopo un anno di assenza.

Si segnala che il parere della Seconda Sezione del Tribunale Disciplinare Nel caso di Sport Melipillauna squadra espulsa per la prima volta dal calcio professionistico per irregolarità contrattuali, Ha deciso di scendere in B con una detrazione di 6 punti. In questo senso, Huachipato e Deportes Copiapó Aggiornamento selezionato. La prima tappa della partita si è svolta al Luis Valenzuela Hermosilla, con gli uomini di Mario Salas in festa. che si diffondeva nel sud Per il gol di Cris Martínez: Acero continua nella massima categoria.

Le 16 squadre giocano in 30 date, in due turni di 15 giorni con un sistema all-on-all.

Il club al secondo posto, oltre al secondo e al terzo posto campioni della Copa Chile 2022, si qualificherà per la Libertadores sudamericana 2023, mentre il club al quarto posto sigillerà il suo biglietto per la Copa America al settimo posto. Per quanto riguarda il fondo della classifica, le ultime due squadre saranno le due che perderanno direttamente la classifica.

Tutte le squadre devono rispettare la regola giovanile: i cileni nati dal 1/1/2001 devono aggiungere almeno 2.142 minuti per squadra (70% di partecipazione), secondo l’articolo 31.

“Se si gioca tra il 65,1% e il 99,9% dei minuti, la penalità sarà una perdita di tre punti più una multa di 500 UF, sottratti dal programma delle fasi regolari del torneo in questione. Sì, il rispetto è compreso tra il 60,1% e 65% dei minuti, la detrazione è di sei punti di perdita oltre alla multa, e se l’obbligazione è del 60% o meno in minuti, la detrazione è di nove punti, conteggiata anche detta multa.