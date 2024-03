Universitario vs LDU de Quito: giorno, ora e canale del debutto della “Crema” nella Copa Libertadores 2024

Universitario vs LDU de Quito: giorno, ora e canale del debutto del “Crema” nella Copa Libertadores 2024.

Tutto è pronto per te University Sports inizia il suo sogno di vincere la coppa. IL “creme” Conoscono già i loro concorrenti e il loro equipaggiamento completo Coppa Libertadores 2024. Gli attuali campioni di calcio peruviani sono nel Gruppo D insieme all'LDU di Quito, alla Junior della Colombia e al Botafogo del Brasile. Lo stabilisce il sorteggio effettuato dalla Confederazione Sudamericana lunedì scorso, 18 marzo.

IL 'O' Farà il suo debutto contro “Capo” il prossimo Martedì 2 aprile allo Stadio Monumentale. Faranno la loro prima apparizione casalinga nel torneo internazionale e dovranno fare tutto il possibile per iniziare con il piede giusto. Non sarà affatto facile perché l'attuale campione di… Coppa Sudamericana 2023 Sarà un avversario difficile da superare.

Scatola Fabiano Bustos Tornerà alla Libertadores un anno dopo aver partecipato alla Sudamericana la scorsa stagione: superò la fase a gironi e si qualificò ai play-off per qualificarsi agli ottavi. IL “Tu sei la meringa” Cercheranno di superare quanto realizzato nel 2023 per poter lasciare alto il nome del Perù.

Il percorso della prima edizione della competizione internazionale e quello dell'Ate proseguirà affrontando in trasferta la Junior ospite del Botafogo, per poi accogliere gli stessi avversari a Lima. Infine andranno a Quito per affrontare l'ex squadra Paolo Guerrero.

“Egli è È un gruppo davvero duro, ma quando iniziano i tornei, lo fanno sempre con entusiasmo, con quel sogno di arrivare in alto. Ogni squadra non ha solo caratteristiche calcistiche, ma anche caratteristiche geografiche. Nel caso della LDU dobbiamo arrivare al livello di Quito, con la Junior dobbiamo andare al caldo di Barranquilla e al campo molto complicato lì. “Dobbiamo stare molto attenti”, ha detto Jean Ferrari, direttore dell'Università di Botafogo.

Data 1: Sport universitari vs. LDU Quito (Martedì 2 aprile / 21:00 / Stadio Monumentale)

Data 2: Juniores vs. Sport Universitari (Martedì 9 aprile / 21:00 / Stadio Metropolitano Roberto Meléndez di Barranquilla)

Data 3: Botafogo vs. Sport universitari (mercoledì 24 aprile / 17:00 / Stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro)

Data 4: Sport universitari vs. Junior (martedì 7 maggio / 21:00 / Stadio Monumentale)

Data 5: Sport universitari vs. Botafogo (giovedì 16 maggio / 21:00 / Stadio Monumentale)

Data 6: LDU di Keto vs. Sport Universitari (Martedì 28 maggio / 17:00 / Stadio Rodrigo Paz Delgado di Quito)

Università dello Sport Lanciata una campagna promozionale speciale per Coppa Libertadores 2024I tifosi potranno sostenere la squadra che amano nelle tre partite casalinghe della fase a gironi ad un prezzo eccezionale. Il pacchetto è in offerta ed è acquistabile tramite il portale Responsabile della biglietteria. Naturalmente avete anche la possibilità di acquistare i biglietti separatamente.

I prezzi vanno da S/. 72 solette per posizioni popolari fino a S/. 288 Suole dell'Ovest. Si precisa che il pagamento del biglietto è relativo alle partite che si disputeranno allo Stadio Monumentale nella prima edizione del torneo internazionale. Questo sconto è riservato esclusivamente ai membri Cremas, ai membri che hanno già effettuato i pagamenti e ai nuovi membri registrati.

Piattaforme | Prezzo senza scatola Prezzo con pacchetto Libertadores

nord | S/. 90,00 suole | S/. 72,00 suole

Sud (famiglia) | S/. 90,00 suole | S/. 72,00 suole

est | S/. 240,00 Suole | S/. 192,00 suole

l'ovest | S/. 360,00 suole | S/. 288,00 suole

Sedia nera | S/. 1.800,00 suole | S/. 1.500,00 suole