I Dodgers licenziano il traduttore Shohei Ohtani tra le accuse di “furto di massa”.

Ibi Mizuhara, il traduttore di Shohei Ohtani, è stato licenziato mercoledì dai Dodgers dopo domande su almeno 4,5 milioni di dollari in bonifici inviati dal conto di Ohtani a un'operazione di gioco d'azzardo.

Shohei Ohtani, traduttore dei Los Angeles Dodgers, è stato licenziato mercoledì pomeriggio dopo che domande su almeno 4,5 milioni di dollari in bonifici inviati dal conto bancario di Ohtani a un'operazione di gioco d'azzardo hanno portato a una catena di eventi.

Ibe Mizuhara, amico e artista di lunga data di Ohtani, ha contratto debiti di gioco attraverso un'operazione di gioco d'azzardo della California meridionale che è sotto indagine federale, hanno detto a ESPN diverse fonti. Il modo in cui ha perso il lavoro è iniziato quando i giornalisti gli hanno posto domande sui bonifici bancari.

Selezioni editoriali 2 correlati

Inizialmente, un portavoce di Ohtani ha detto a ESPN che il giocatore bradipo ha trasferito i soldi per coprire i debiti di gioco di Mizuhara. L'oratore ha portato Mizuhara su ESPN per un'intervista di 90 minuti martedì sera, durante la quale Mizuhara ha esposto la sua storia in grande dettaglio. Tuttavia, mentre ESPN si preparava a diffondere la storia mercoledì, un portavoce ha sconfessato il racconto di Mizuhara e ha detto che gli avvocati di Ohtani avrebbero rilasciato una dichiarazione.

“In risposta alle recenti richieste dei media, abbiamo scoperto che Shohei è stato vittima di un massiccio furto e stiamo trasmettendo la questione alle autorità”, si legge nella dichiarazione di Berk Brettler LLP.

Ippei Mizuhara gioca con la stella giapponese Shohei Ohtani da quando si è trasferito alla MLB nel 2018. Foto AP/Ashley Landis

Il portavoce ha rifiutato di rispondere ad ulteriori domande e la dichiarazione non specifica chi si ritiene abbia effettuato la presunta rapina.

Quando è stato chiesto da ESPN mercoledì pomeriggio, dopo la dichiarazione di Burke Brettler, se fosse stato accusato di furto, Mizuhara ha risposto che gli era stato detto che non poteva commentare, ma ha rifiutato di rivelare la sua identità.

Gli sviluppi di questa settimana sono arrivati ​​mentre gli investigatori federali esaminavano l'operazione gestita dal bookmaker della California meridionale Matthew Boyer. I pagamenti tramite bonifico bancario sono stati inviati dal conto di Ohtani a uno dei soci di Bowyer, secondo molteplici fonti ed estratti conto bancari esaminati da ESPN. Diverse fonti, tra cui Mizuhara, hanno detto a ESPN che Ohtani non gioca e che i soldi hanno coperto le perdite di Mizuhara.

ESPN ha esaminato le informazioni bancarie che mostravano il nome di Ohtani su due pagamenti da 500.000 dollari inviati lo scorso settembre e ottobre.

Sebbene le scommesse sportive siano legali in circa 40 stati, rimangono illegali in California. Le case da scommesse regolamentate dal governo richiedono agli scommettitori di pagare in anticipo le loro scommesse, mentre le case da scommesse illegali accettano scommesse a credito.

Fonti vicine all'operazione di gioco d'azzardo hanno detto a ESPN che Boyer trattava direttamente con Mizuhara, che scommetteva su partite internazionali di calcio e altri sport, ma non sul baseball, a partire dal 2021. Una fonte ha detto che Boyer era a conoscenza del nome sui bonifici, ma ha scelto Non COSÌ. Per porre domande mentre sono in corso i pagamenti; Tuttavia, la fonte ha detto che Boyer ha permesso alla gente di credere che Ohtani fosse un agente in crowdsourcing.

“Il signor Boyer non ha mai incontrato o parlato con Shohei Ohtani”, ha detto a ESPN l'avvocato di Boyer, Diane Bass. Si è rifiutata di rispondere ad altre domande.

In un'intervista organizzata martedì dal portavoce di Ohtani, Mizuhara, 39 anni, ha detto a ESPN di aver chiesto a Ohtani l'anno scorso di saldare i suoi debiti di gioco, che secondo diverse fonti erano aumentati fino ad almeno 4,5 milioni di dollari. Mizuhara ha detto di aver precedentemente piazzato scommesse tramite DraftKings e presumeva che le scommesse piazzate tramite Bowyer fossero legali.

“È chiaro [Ohtani] “Non ne era felice e ha detto che mi avrebbe aiutato a assicurarmi che non lo avrei fatto di nuovo. Ha deciso di farmela pagare”, ha detto Mizuhara.

“Voglio che tutti sappiano che Shohei non ha nulla a che fare con le scommesse. Voglio che la gente sappia che non sapevo che fosse illegale. Ho imparato la lezione nel modo più duro. Non scommetterò mai più sullo sport.”

Ma mercoledì pomeriggio, Mizuhara ha detto a ESPN che Ohtani non era a conoscenza dei suoi debiti di gioco e che Ohtani non aveva trasferito denaro alla società di scommesse sportive.

Mizuhara e Ohtani sono amici oltre al loro rapporto professionale. Mizuhara traduce per Ohtani da quando la star si è trasferita negli Stati Uniti nel 2018, accompagnando il giocatore a doppio senso in panchine, spogliatoi, stanze dei giocatori, in viaggio, negli ambienti dei media e altrove, rendendolo ben noto agli appassionati di baseball. È stato il traduttore di Ohtani con i manager della squadra e gli allenatori e rivede i rapporti di scouting con Ohtani durante le partite. I due sono raramente separati: Mizuhara fa commissioni per il lanciatore, porta la sua bottiglia d'acqua ed è così onnipresente che un membro della squadra di Ohtani una volta si riferì alla coppia come avente una “fratellanza” che va oltre l'amicizia.

Mizuhara era sotto contratto con i Los Angeles Angels quando Ohtani giocò lì e firmò con i Dodgers in questa offseason. Mizuhara ha confermato a ESPN di guadagnare tra i 300.000 e i 500.000 dollari all'anno.