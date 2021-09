Bragantino affronta la sua prima semifinale di Copa America contro la Libertad del Paraguay | calcio | Gli sport

La nazionale brasiliana spera di continuare a fare la storia nella sua prima partecipazione a un torneo internazionale e di guidare la chiave per raggiungere la finale.

Il brasiliano Bragantino riceverà, mercoledì, la Paraguay Libertad nell’andata delle semifinali di Copa America, in quella che sarà shock impercettibile Tra le due squadre, è stata la prima partecipazione della nazionale brasiliana a un torneo internazionale.

Bragança Paulista, città a circa 80 chilometri da San Paolo, È emerso nel 2019 dopo la fusione di Atlético Bragantino e Red Bull Brasil E ha ottenuto il primo posto in un campionato internazionale dopo essere arrivato decimo nel campionato brasiliano la scorsa stagione.

dalla mano Stratega Mauricio Barbieri, Bragantino ha avuto una crescita incredibile e Ha portato la squadra alla sua prima semifinale internazionaleDopo aver conquistato il primo posto nella classifica del Gruppo G ed eliminato squadre come l’Ecuadoriana Independiente del Valle, i campioni del 2019, e il tradizionale Rosario Central argentino.

Ora cercherà di continuare il suo passo deciso in Sud America per raggiungere la sua prima finale internazionale. Quindi, Braga arriva con i suoi titoli, tra coloro che Spicca l’attaccante Artur e il L’esterno argentino Thomas Coelho.

La buona notizia per Crespino è arrivata Il recupero del centrocampista Lucas Evangelista, che ha recuperato da un infortunio alla gamba destra e può saltare dall’inizio dello scontro.

Questo permette a Barbieri di salvare quasi tutti i suoi giocatori chiave e cercare di trovare un enorme vantaggio nell’andata contro 2.504 tifosi saranno allo stadio Al-Nabi Abi Shedid E viaggia con tranquillità per partecipare al co-ritorno ad Asuncion, il 29 settembre.

il solo Il più grande assente sarà il centrocampista uruguaiano Emiliano Martinez, che non può essere conciliato in quanto ha giocato alcune partite in Sudamericana quest’anno con il Nacional nel suo paese.

Il libertà, per questa parte, Scende in Brasile fiducioso nella sua eliminazione Nei quarti di finale della Sudamericana contro una tradizionale squadra brasiliana come Santos.

gruppo paraguaiano, Guidato dall’allenatore argentino Daniel Garneroe incluso Nella delegazione che arriverà con lui a Braganca Paulista per tutti i titoli, già testato in una sessione di allenamento lunedì.

La Libertad ha molti giocatori internazionali nella sua squadracome gli argentini Lionel Fangionee Alexandre Barbosa e Bautista Merlini; cileno Marcelo Diaz e Paraguay Lorenzo Melgarigo.

L’unico dubbio di Garnero è se includerà un quinto giocatore tra i suoi centrocampisti, con la possibilità di inserire Matias Espinosa o Lorenzo Melgarigo, con il quale giocherà il colombiano Daniel Bocanegra come collegamento tra i difensori.

Isolati al limite da Sebastian Ferreira o taquara Cardoso, il cui compito è sfruttare il potenziale contraccolpo per cercare di sorprendere e assicurarsi almeno un pareggio in Brasile.

Il Paraguay giocherà la sua terza semifinale in Copa Sudamericana e spera che questa volta sia un’opportunità per raggiungere la finale, cosa che non è avvenuta nel 2013 e nel 2017 quando sono caduti contro Lanus e Independiente de Avellaneda.

RB Bragantino vs. Libertad: data, ora e canali TV per seguire l’andata delle semifinali di Copa Sudamericana

Possibili formazioni:

RB Bragantino

Clayton. Aderlan, Leo Ortiz, Fabricio Bruno, Edemar; Gadsom, Eric Ramirez (Lucas Evangelista), Praxidis; Arthur, Whitlow, Thomas Coelho. DT: Mauricio Barbieri.

libertà

Martin Silva, Camilo Mayada, Diego Vieira, Alexandre Barbosa, Lionel Fangione; Daniel Bocanegra, Hector Villalba, Hugo Martinez, Ramon Martinez, Rodrigo Bugarin; Sebastian Ferreira. DT: Daniel Garnero.

Regola: Facundo Tello (Argentina).

ora: 17:15 ora dell’Ecuador.

Stadio: Nabi Abi Chedid.