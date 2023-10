Cile telco raddoppia in 2 anni il valore dell’investimento in GTD Italia e cede parte della sua partecipazione in Fibraweb

Gtd, società di tecnologia e telecomunicazioni con sede in Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Messico, Spagna e Italia, ha informato oggi la Commissione per i Mercati Finanziari (CMF) della conclusione di un accordo per vincolare azioni e altri documenti. Nasce una nuova partnership tra Fibraweb e il fondo italiano Equiter Infrastructure II (Equiter). L’operazione vede Fibraweb, azienda italiana impegnata nella realizzazione di fibra ottica e servizi di connettività per le aziende, continuando ad espandere le proprie attività in altre regioni d’Italia con un partner locale di grande valore.

Per effetto di tale operazione, Gtd ha ceduto una quota del totale delle azioni oggetto di vendita pari al 15,47% delle azioni emesse da Fibraweb, portando la propria partecipazione nella società dal 39,73% al 24,25%. Dal canto suo Equiter deterrà il 44,61% delle azioni Fibraweb. Questa operazione consente a Gtd di portare l’utile ante imposte a complessivi 6,2 milioni di euro, raddoppiando così in due anni il proprio investimento in Italia.

“Quando due anni fa abbiamo deciso di investire in Fibraweb, credevamo fosse un ottimo investimento. Ciò è diventato evidente con la vendita del 15,47% delle azioni di Fibraweb, che raddoppia il valore del nostro investimento iniziale. Allo stesso tempo, in molti regioni del Centro Italia, ci permette di crescere più rapidamente con un partner di elevato prestigio locale e di continuare a contribuire con la nostra esperienza con un servizio e un’attenzione eccellenti,” ha commentato Manuel José Casanua, Vice Presidente e Direttore Internazionale di Gtd.

Fibraweb è uno degli operatori di telecomunicazioni in fibra ottica in più rapida crescita nel mercato italiano, fornendo servizi di connettività ad alto valore a clienti aziendali e aziendali nelle zone industriali delle regioni centrali dell’Italia.