Cecilia Benza giocherà in Italia – Polideportivo

Benza, giocatore della nazionale e del Santa Clara, gioca in serie A da nove mesi, in linea di massima, al club italiano, la principale divisione del rugby in quel paese.

“A livello, questa è una cosa molto buona. Puoi aspirare a grandi cose, (anche se) non posso ancora dire molto perché non ho ancora vissuto tutto”, ha spiegato Benza al nostro giornale dall’Italia.

Penso che nessuno dei giocatori paraguaiani. Alcune delle altre opportunità che abbiamo, come quelle che ho appena avuto, penso che sia proprio questo. Inoltre, il rugby paraguaiano ha una missione, che è quella di costruire una buona squadra. Non so se sia meglio esportare”, ha detto, quando gli è stato chiesto cosa potrebbe mancare per più ragazzi per suonare all’estero.

Si allena a Santa Clara da quando aveva sei anni, facendo il suo primo viaggio come membro della squadra nazionale all’età di 14 anni, e dal 2018 è un membro fondamentale della squadra senior. Era anche il capitano del Sub 18.

“Bisogna lottare come si vuole, allenarsi, allenarsi e allenarsi”, ha concluso Benza, sperando che torni in Nazionale appena rientrato nel nostro Paese.

La bolla in campionato. Una “bolla di allenamento” è stata decisa per i partecipanti al Rugby Championship dopo sei casi di Covit-19 nella città australiana di Gold Coast, dove nel fine settimana si svolgerà l’ultima giornata del torneo.

Nuova Zelanda, Australia, Argentina e Sud Africa hanno restrizioni operative entro pochi giorni dalla fine del torneo, il cui titolo è protetto dagli All Blacks. L’evento si conclude sabato con i giochi All Blocks-Springbox e Poomas-Wallabies.