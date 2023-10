Udogi: L’Italia ha la squadra del futuro

C’è un giocatore che si fa un nome da un giorno all’altro nel vortice della Premier League. C’è Destiny Udogi (20 anni, Italia), la migliore espressione d’Europa. Il calciatore italiano veste la maglia del Tottenham alla sua prima esperienza in Premier League. Il difensore è diventato indispensabile nella retroguardia stimolo E non si è accorto di aver esordito così giovane in un campionato complicato come quello inglese. Un ruolo eccezionale come terzino sinistro nell’undici titolare di Ange Postecoglou gli è valso la sua prima convocazione nella Nazionale maggiore italiana.

È stato un inizio da sogno per Udoki. L’esterno è stato ad alti livelli in due stagioni all’Udinese, ma il passaggio in Premier League è stato un grosso problema. È un lusso vederlo correre sulla fascia in attacco e in difesa. Il Tottenham, con Fabio Paradisi in sala macchine, ha intuito molto presto il suo potenziale e non ci ha pensato due volte quando ha pagato 18 milioni di euro nell’estate del 2022. Un altro anno in prestito in Serie A gli ha dato esperienza in un campionato più tattico e ora è caduto come un razzo nell’ecosistema del Tottenham.. Il terzino sinistro ha un titolare al Tottenham Stadium, ed è Udoki.

Il destino è finito. Neil Sala EFE

Udogie è molto bravo in difesa e audace e verticale in attacco. Pagina del futuro. Forte nei compiti difensivi grazie al suo ottimo fisico, inoltre, è veloce e ha un passo ampio. Ciò si aggiunge alla sua visione del gioco e alla sua capacità di sbilanciarsi. Un nervo scoperto al Tottenham ha sbalordito l’intera Europa. Il difensore di origine nigeriana ha dimostrato che il suo aspetto è tutt’altro che appariscente con le sue prestazioni impressionanti. Adesso, su invito di Luciano Spalletti, chiude il cerchio in Italia, essendo stato titolare fin da giovanissimo nelle categorie inferiori. Italia e Tottenham si scontrano con una squadra che rappresenta un’epoca.

