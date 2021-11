Citro viaggia in Italia e Germania per promuovere l’espansione del business

Incontrerà aziende come Lufthansa Cargo, COPAN Group e GVS

Manuel Citro Miranda, Segretario per lo Sviluppo Economico e il Commercio (DDEC), si è recato in Germania e in Italia per incontrare i dirigenti di aziende con sede a Porto Rico per promuovere i loro piani di espansione sull’isola.

In Italia, incontrerà Stephania Triva, CEO del Gruppo COPAN, con l’obiettivo di perseguire, tra gli altri progetti, la costruzione di un magazzino di circa 25.000 piedi sull’isola. Incontrerà anche Massimo Scagliari, amministratore delegato di Gvs, che ha acquistato l’immobile di Homonetics a Fajardo.

Cidre si recherà quindi in Germania, dove incontrerà i dirigenti delle società Fresenius Kabi e Boehringer sull’isola, discutendo possibili piani di espansione e spostando i prodotti futuri a Porto Rico.

Incontrerà anche Raynor Lehmann, CEO di Sartorius Stedim, per discutere dell’espansione di Yauco, che dovrebbe creare 1.000 posti di lavoro aggiuntivi.

Infine, parteciperà alla Fiera delle apparecchiature e delle tecnologie mediche MEDICA 2021, che si svolgerà a Düsseldorf e riceverà circa 123.000 visitatori da 130 paesi.

Il team che accompagna Cidre incontrerà i dirigenti senior di Lufthansa Cargo and Logistics per discutere le questioni relative al trasferimento di passeggeri e merci aviotrasportate tramite l’aeroporto di Aguadilla, che opera sull’isola, e la fattibilità di tale operazione. Fermata del servizio in aeroporto.

Infine, ci sarà un incontro con Jonas von Steckelnberg, manager della Schiphol Charging Community ad Amsterdam, Paesi Bassi.