Clippers Edge Lakers 105-100, vincendo la partita 6 di fila

Los Angeles (AFP) – Terrence Mann ha segnato 19 punti e 10 rimbalzi, Amir Kofi 12 su 14 punti nel quarto quarto e i Los Angeles Clippers sono tornati dalla pausa All-Star con una vittoria di 105 punti venerdì. Lakers.

Luke Kennard ha aggiunto 18 punti al conteggio dei Clippers. Hanno aggiunto la loro sesta vittoria consecutiva sul rivale cittadino, poiché entrambe le squadre, afflitte da sconfitte e scarse prestazioni, hanno iniziato i loro sforzi per cercare di salvare la stagione.

I Clippers erano anche in testa ai Lakers nella lista dei perdenti, mentre si aggiudicavano la serie di derby nazionali. Entrambe le caratteristiche potrebbero essere cruciali in una resa dei conti dei playoff per due franchigie che sembrano dirigersi verso il torneo dei playoff, se escogitano opzioni per avanzare oltre la stagione.

Carmelo Anthony ha sbagliato un tiro dalla distanza a quattro secondi dalla fine e LeBron James ha sbagliato da 3 punti sulla sirena per i Lakers, che erano cinque partite in meno di 0,500 dopo la quarta sconfitta in cinque partite.

James ha segnato 21 punti e ha avuto 11 rimbalzi, mentre Anthony e Russell Westbrook hanno segnato 18 punti ciascuno con i Lakers, che erano in svantaggio di 16 punti alla fine del primo quarto ma di poco avanti per la maggior parte della quarta partita.