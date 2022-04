Coachella 2022: presenza messicana con statua de “La Guardiana” e Grupo Firme

cOachella è più di un semplice festival musicale, ha anche la particolarità di essere un evento culturale che è stato uno spettacolo in cui grandi creatori come un architetto hanno presentato le loro opere Dipido Francis Kerryvincitore di Premio Pritzker 2021. Ma quest’anno il festival ha dato spazio a una scultura disegnata da una coppia di origini messicane: Ramon e Christian Cardenasche lavorano sotto il nome Lxs due.

Il suo nome è “La Guardiana” ed è un elemento che simbolicamente cerca di proteggere gli immigrati dal Messico, dall’America Centrale e da altre parti del mondo che cercano di realizzare il “sogno americano”, secondo Sito ufficiale del Coachella.

La statua è la rappresentazione di una donna avvolta in uno scialle, con una lunga gonna e una maschera che ne copre l’identità. nella gonna Il percorso intrapreso dai migranti è tracciato Per attraversare il confine dal Messico.

Sul profilo Instagram degli artisti che lavorano insieme tra El Paso, Texas e Ciudad Juárez, Chihuahua, compare un poster con l’immagine di questa statua. I creatori hanno disegnato il look per il poster della festa di reunion della band “Rabbia contro la macchina”negli Stati Uniti.

Oltre a “La Guardiana” al Coachella Festival 2022, in mostra anche i progetti degli studi Architettura, studio normale (dall’argentina); Così come le statue degli allevamenti americani e norvegesi Kiki Van Eck; STRUTTURE DI NEWSUBSTANCE, TRA LE ALTRE AZIENDE.

Dopo aver venduto quattro date e averne annunciato un quinto al Foro Sol, gruppo fisso Il pubblico messicano si è aperto al Coachella Festival 2022, che si è ripetuto dopo due anni di sospensione a causa della pandemia di Covid-19. L’evento si svolge in un formato misto, questo fine settimana e oltre.

Nella sua versione online, Il festival offre tre canali su YouTubedove una selezione di concerti andrà in onda ogni giorno sui loro otto palchi, poiché la partecipazione dei creatori di “Ya Subiram” non è stata ancora trasmessa.

un giorno prima che fosse mostrato, Collezione originale di Tijuana Ha pubblicato un video di loro in posa davanti al loro jet privato mentre arrivavano a Indio, in California, per partecipare al festival. Nelle foto ballano al ritmo del reggaeton e si assicurano di essere pronti per lo spettacolo.

I momenti della loro presentazione al Coachella sono stati condivisi sui social, dove si possono vedere gli applausi ricevuti dalla band, nella loro presentazione avvenuta due atti prima della conclusione della prima giornata di attività. Harry StilesLa prima giornata di attività si è chiusa e sono stati condivisi dei meme sui social network chiedendo di essere evidenziati tra i due gruppi.

Ed Maverick e Banda MS sono due gruppi messicani anch’essi invitati a partecipare al festival, anche se non compaiono nell’elenco delle trasmissioni rispettivamente il sabato e la domenica, quando compaiono rispettivamente.