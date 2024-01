Coco Gauff raggiunge per la prima volta i quarti di finale in Australia

Lui gioca 6:28 Gauff rimane inarrestabile agli Australian Open L'americana si è qualificata ai quarti di finale battendo Magdalena Fritsch 6-1, 6-2.

Coco Jouf (4° nella WTA) ha raggiunto i quarti di finale Campionato Open d'Australia Per la prima volta in carriera dopo la sconfitta Maddalena Frisch (69) con il punteggio di 6-1 e 6-2.

Coco Gauff è passato ai quarti di finale degli Australian Open dopo aver sconfitto Magdalena Frech. GT

Praticamente non c'era nessun par in nessuna parte del gioco. Il giovane americano ha sempre controllato il ritmo, mentre il polacco non ha potuto fare nulla per cambiare il tono della partita.

Il punteggio di 6-1 nel primo set rispecchia fedelmente la partita. La differenza tra i due era molto evidente e per Fritsche tutto diventava sempre più difficile. Le statistiche parlano da sole e mostrano che il campione degli US Open è entrato in questa partita con una serie di colpi 33 vittorie consecutive Vincendo il primo girone.

Va notato che il Nord America Non si è guardato indietro dopo aver vinto il primo girone da maggio 2023Quando perse contro i cechi 4-6, 6-2, 6-2 Maria BouzkovaMantiene anche la sua esistenza Imbattuto nell'anno Con nove vittorie, compreso il titolo WTA Auckland.

Per ora la bambina, nata a Delray Beach, in Florida, ha già ricevuto il suo Miglior prestazione a MelbourneHa assicurato almeno la salita al terzo posto nella classifica.

Come risultato di questa vittoria, il 19enne ed ex leader dell’ordine mondiale ha ottenuto, Ha ottenuto la sua 33esima vittoria nelle ultime 37 partiteConsiderando che dalla fine di luglio 2023, periodo in cui ha alzato i titoli di Washington, Cincinnati, US Open e Oakland, ha festeggiato solo davanti al connazionale. Jessica Pegula (4°) a Montreal e le WTA Finals contro la Polonia Iga Swatic (II) a Pechino e nelle finali WTA.

Da notare che il giocatore destrimano, che ha registrato 48 vittorie nei tornei del Grande Slam (11 agli Australian Open, 15 al Roland Garros, 8 a Wimbledon e 14 agli US Open), ha… L'Argentina nella sua squadraGrazie per il contributo Meri fajoche serve Fisioterapista.

Dal 2000, il leader russo Maria Sharapova È la giocatrice che da adolescente ha raggiunto più volte i quarti di finale di uno Slam (10 in totale), classifica nella quale Gauff è salita al secondo posto, insieme a Kim Clijsters e Serena Williams, superando Nicole Vaidisova.

Allo stesso modo, il detentore di otto titoli ai massimi livelli è l'adolescente che ha perso meno partite (16) nella competizione periferica dai tempi del belga Kim Clijsters nel 2003 (10).

Nel turno successivo hanno aspettato il vincitore del duello tra gli ucraini Marta Kostyuk L'avversario contro chi domina la storia 1-0 vincendo 6-3, 5-7, 6-3 ad Adelaide 2022, e il russo Maria TimofeevÈ un avversario senza precedenti contro di lui.