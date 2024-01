Orleans – Paris Saint-Germain, trasmissione in diretta: Coppa di Francia, trasmissione in diretta oggi

Segui l'ultima ora di Orleans – Paris Saint-Germain Il riscaldamento è finito I giocatori tornano negli spogliatoi Per le istruzioni finali. as.com Ricarica… Si è verificato un errore durante la ricezione del Tweet. Potrebbe essere stato rimosso. as.com Manca mezz'ora all'inizio della partita! Le due squadre si stanno già allenando in campo. as.com Una giornata molto fredda nel centro della città Francia. Sotto zero gradi in questo momento. as.com Una squadra molto offensiva della squadra parigina. Solo due difensori e un ampio repertorio di centrocampisti che Luis Enrico Deve essere processato. as.com Ecco cosa sono gli Orléans!!! Ricarica… Si è verificato un errore durante la ricezione del Tweet. Potrebbe essere stato rimosso. as.com 11 giocatori del PSG confermati!!! Ricarica… Si è verificato un errore durante la ricezione del Tweet. Potrebbe essere stato rimosso. as.com Bella atmosfera sugli spalti. Tutto esaurito per vedere Mbappé E l'azienda. as.com Tra pochi minuti conosceremo l'undici titolare. Luis Enrico Non vuole essere troppo sicuro di sé e selezionerà una squadra piena di debuttanti. as.com Ricarica… Si è verificato un errore durante la ricezione del Tweet. Potrebbe essere stato rimosso. READ Dawit Seom batte il record di 5 km su strada in una gara mista as.com Ricarica… Si è verificato un errore durante la ricezione del Tweet. Potrebbe essere stato rimosso. as.com Ricarica… Si è verificato un errore durante la ricezione del Tweet. Potrebbe essere stato rimosso. as.com Lui Paris Saint-Germain Hanno vinto 0-9 nella partita precedente e oggi cercheranno di trascorrere nuovamente una giornata tranquilla per continuare il torneo che è sfuggito loro l'anno scorso quando furono eliminati agli ottavi. as.com Citazione storica per OrléansUna squadra della terza categoria del calcio francese, dodicesima in classifica, che oggi giocherà una partita che i suoi giocatori sognano. as.com Buonasera e benvenuti alla trasmissione di questa partita di coppa tra… Orléans E Paris Saint-Germain. as.com

