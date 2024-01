Iga Swiatek ha lasciato Melbourne con una sconfitta senza precedenti

Lui gioca 5:45 Sorpresa: gli Australian Open sono rimasti senza Iga Swiatek La testa di serie numero uno al mondo è caduta al terzo turno contro la ceca Linda Noskova 3-6, 6-3, 6-4.

Per la prima volta dal 1979.. È stata eliminata come testa di serie agli Australian Open prima degli ottavi di finale. Iga Swatic (n. 1 del ranking WTA) non è riuscito a trovare una via d'uscita nella partita contro il nuovo giocatore ceco Linda Noskova (50) e cadde 6-3, 3-6, 4-6 dopo due ore e venti minuti di attività alla Rod Laver Arena.

Iga Swiatek è uscita dagli Australian Open al terzo turno. Agenzia per la protezione ambientale

Nel periodo precedente alla partita del terzo turno, Swiatek ha mantenuto una serie di 18 vittorie consecutive da quando ha conquistato il titolo WTA 1000 a Pechino. Ha iniziato il 2024 rappresentando la Polonia nella Fed Cup e ha ottenuto sei vittorie in singolo fino al momento decisivo quando la Germania ha finalmente vinto con Alexander Zverev e Angelique Kerber.

Agli Australian Open ha aggiunto dimostrazioni di duro lavoro Sofia Kenin 7-6 (2), 6-2 e Danielle Collins 6-4, 3-6 e 6-4. Contro la Noskova stava cercando di raggiungere gli ottavi di finale per la quinta volta nella sua carriera, dopo aver perso solo una volta in precedenza (al secondo turno nel 2019). In 14 delle sue 19 presenze nel Grande Slam ha raggiunto la seconda settimana, se ci fosse riuscito questa volta avrebbe raggiunto 15 delle 20. Per la prima volta da quando Virginia Rusesi perse al primo turno dell'AO Championship nel 1979, la testa di serie più alta rimase prima degli ottavi di finale del torneo femminile.

Imparentato 2 correlati

Al suo debutto nel tabellone principale, Noskova ha ottenuto la sua prestazione più notevole nel Grande Slam raggiungendo il terzo posto sconfiggendo Marie Bouzkova 6-1, 7-5 e McCartney Kesler 6-3, 1-6, 6-4.

Il bilancio della top ten, ad oggi, è di sette sconfitte e tre vittorie (Kasatkina, Jabeur e Kvitova). Ha iniziato il 2024 raggiungendo la sua quarta semifinale al WTA Tour Brisbane 500, perdendo contro Elena Rybakina.

Nel prossimo caso, cercando un altro passo nel percorso sconosciuto della tennista 19enne, affronterà la vincente del match tra Elina Svitolina e Viktoria Golubic.

Tutta l'azione dell'Australian Open esclusivamente su ESPN e STAR+.