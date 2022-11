Rafael Nadal sconfigge Ruud in un match di esibizione in Brasile

Lo spagnolo ha vinto 7-6(4), 7-5 con alcuni punti alti

spagnolo Rafael Nadal Norvegese sconfitto Casper Road Con 7-6 (4) e 7-5, In una festosa partita di esibizione tenutasi sabato a Belo Horizonte, nell’ambito dell’addio al tennis del brasiliano Bruno Soares.

L’ultima partita di Soares a Belo Horizonte, dove è nato 40 anni fa, è stata una scusa per presentare due dei migliori tennisti di oggi, che Hanno suonato davanti a circa 5.000 persone che si è incontrato nella palestra di Mineirinho.

Nadal e Rod non erano richiesti, comunque Fatto alcuni punti di alto livello La partita è andata a favore del tennista Maiorca.

La festa è iniziata con un doppio Dove Soares e un’altra leggenda di questa disciplina, l’americano Bob Bryan, hanno affrontato i brasiliani Marcelo Melo e Rafael Matos.

È stato un solo set, terminato 6-6. rompere un pareggio, Soares ha chiesto di cambiare partner per giocare il “tie-break finale” con Melosuo vecchio compagno di doppio in Coppa Davis, con il quale vinse 7-4.

Soares, che lo scorso settembre ha annunciato l’addio agli sport professionistici, si è distinto nel doppio e nel 2016 ha raggiunto il secondo posto nelle liste ATP.

Tra i suoi compagni sulle piste ebbe gli inglesi Jamie Murray, l’austriaco Alexandre Pia e Marcelo MeloOggi è un concorrente, ma con lui ha giocato decine di partite in carriera.

Con Murray, ha vinto i campionati australiani e statunitensi inaugurali nel 2016, e di nuovo in quell’ultimo torneo nel 2020, ma con il croato Mate Pavić.

La presenza di Nadal è inquadrata Il tour dell’America Latina è iniziato mercoledì dal tennista spagnolo in Argentinaproseguirà poi in Cile e, dopo aver fatto tappa in Brasile, proseguirà in Ecuador, Colombia e Messico, dove concluderà le sue mostre.