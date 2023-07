Peccato che Albon sia stato incatenato alla Williams fino al 2025

Vista la prestazione di Alexander Albon quest’anno, molti credono che la Red Bull possa dare un’altra possibilità al suo ex pilota, soprattutto dopo che Sergio Perez non è riuscito a qualificarsi in Q3 per la quinta volta consecutiva. Helmut Marko è impressionato dal giovane talento, ma sa che il pilota della Williams al momento non è disponibile.

Scritto da: Szanto Daniel

Szerkeszto

1 ora

Corsi di formazione gratuiti Gran Premio di Gran Bretagna concentrarsi principalmente su williams E Alessandro Albon Il giovane pilota è sempre stato tra i primi tre, cosa non da poco considerando che la sua macchina si sta dirigendo verso il fondo della griglia a causa dello scarso sviluppo della casa di Grove.

Come è noto, Albon ha avuto l’opportunità da Christian Horner e Helmut Marko di mettersi alla prova in Red Bull, ma non è riuscito a stare con i tori a causa di una serie di contrattempi e della sua mancanza di velocità rispetto a Max Verstappen.

Albon è stato quindi costretto a lasciare la Formula 1 per un anno, ma poi è tornato in pista con la sua Williams, e lo ha fatto con stile, quest’anno lottando per i punti con la sua povera macchina.

“Penso che Alex stia facendo un ottimo lavoro”, ha detto entusiasta Marco del suo ex pilota ORF Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, Albon è arrivato tra i primi tre in tutte e tre le sessioni.

Alex Albon, Williams FW45 Fotografia: James Sutton / Foto di sport motoristici

“Ma se lo metti in prospettiva, penso che abbia guidato con tutte le sue forze”, ha detto Marko, riferendosi al fatto che la Williams ha ottenuto risultati così eccellenti con bassi livelli di carburante e giri del motore.

“Sono tre decimi, tre decimi e mezzo. E forse non era così tanta benzina per noi o MercedesPer esempio. “La Williams ora è una macchina veloce e combinata con Albon ora è davvero capace in Q3”.

Marko ha detto delle sue aspettative per il futuro dell’ex pilota della Red Bull, che non era contento del “lavoro” o Nick De Vries Né chi Sergio Perez.