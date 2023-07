Medellín affronterà il San Lorenzo, che ha la migliore difesa

ESPN. comLettura: due minuti.

Rafa Perez è il titolare indiscusso del San Lorenzo, prossimo concorrente del DIM. Agenzia per la protezione ambientale

Mercoledì 12 luglio Medellín Indipendente Riceverai San Lorenzo dentro L’inizio dei playoff di CONMEBOL Sudamerica. Il suo rivale ha segnato 9 gol in 24 partite di calcio argentino.

Solo otto squadre si sono ritirate dal centro nel loro campionato nazionale. Registrarlo è un’impresa. lui ha La difesa è meno colpita. Lanos Sono più di due. tornadoE Newell’sE Atletico TucumánE BanfieldE caserme militariE studenti E gara Hanno fatto uno per uno.

Muro di San Lorenzo. Gioca con tre difensori e due terzini. Si chiude ed è difficile da danneggiare. Martin Demichelis ne ha sofferto con un capo Fiume Piatto lo scorso fine settimana con 0-0 sul nuovo misuratore di benzina.

“Mi sono congratulato con loro perché hanno messo insieme una squadra molto difficile con uno stile diverso dal nostro, ma lo fanno molto bene. Hanno saputo difendere la migliore squadra offensiva dell’Argentina”, ha detto il DT.

La squadra di Rubén Darío Insúa ce l’ha in Colombia Raffaele Perez per uno di pilastri di questa fondazione. Ha giocato 23 partite come difensore centrale a destra. Ha un marchio, una progressione e un solido gioco di ultima istanza. Un solo pacchetto.

con il duo Federico Gattoni E Gaston Hernández Rafforzare la difesa. Il primo è andato a Siviglia e Carlos Sanchez “The Rock” Lo ha sostituito in quella regione con il libero. Tuttavia, l’allenatore deve trovare un’altra alternativa Il colombiano si è strappato il tendine del ginocchio sinistro.

“La difesa ha giocato una buona partita. Stavamo bloccando le strade, abbiamo cercato di vincere i duelli uno contro uno”, ha spiegato il tecnico sull’essere alla pari con il River. Da metà a schiena impraticabile.

Per il Sud America ha dato un vantaggio contro il FortalezaBrasiliano del suo gruppo. Ha concesso cinque più della metà di quello che ha segnato nel campionato argentino.

DIM porta un brutto record In attacco nelle semifinali del campionato colombiano. Fatti tre in sei giorni. Non ha più Debre Campendoche ne ha lasciati otto in stagione e ha accumulato solo due allenamenti con Il nuovo allenatore è Alfredo Arias.

Un test complesso per gli antiocheni.