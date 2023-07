I Jaguars ingaggiano il figlio dell’allenatore Pederson, Josh, per lottare per un posto nella squadra

Il figlio dell’allenatore dei Jacksonville Jaguars Doug Pederson era il nuovo tight end della squadra.

I Jaguars hanno ingaggiato Josh Pederson lunedì, portandolo a bordo quasi un mese dopo la fine della stagione USFL con gli Houston Gamblers. Pederson ha ottenuto 24 passaggi per 325 yard in 10 partite. I ragazzi hanno scaduto il suo contratto la scorsa settimana, quindi avrà la possibilità di firmare con una squadra della NFL.

Avrebbe sostituito il debuttante non pescato Leonard Taylor, che è stato interrotto da un infortunio.

Nonostante sia il figlio dell’allenatore, Pederson potrebbe avere una strada difficile per far parte del roster preseason di Jacksonville. Il veterano dei Jaguars Evan Engram, che deve ancora firmare la sua offerta di franchising, guida il centro e i backup includono Brenton Strange, una scelta del secondo round, Luke Farrell, una scelta del quinto round nel 2021, e Gerrit Prince.

Josh Pederson non ha ancora giocato nella NFL, ma ha già trascorso del tempo con San Francisco (2021), New Orleans (2021) e Kansas City (2022) dopo i suoi quattro anni di carriera nel basket in Louisiana. Monroe. Ha preso 99 passaggi per 1.191 yard e 11 touchdown con i Warhawks.

I Pederson non sono la prima coppia padre/figlio ad allenare/giocare nella stessa squadra professionistica. Doc e Austin Rivers l’hanno fatto nell’NBA. Cal Ripken Sr. e Son sono nella Major League Baseball, così come Felipe, Moise Alou, Dale e Yogi Berra.

Il due volte campione del Super Bowl Tom Coughlin ha allenato suo cognato, la guardia Chris Snee, con i New York Giants.

Un legame familiare più recente nella NFL, i Dallas Cowboys hanno affrontato il Kansas State correndo indietro Deuce Vaughn nel sesto round, una mossa che ha messo Vaughn e suo padre nella stessa squadra. Chris Vaughn è il direttore associato di Collective Talent Scouting.