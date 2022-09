ExReal Madrid accusa il presidente del Napoli di ‘non assumere africani’ e di ‘sparare’ un ‘fatto indiscutibile’

L’allenatore nigeriano ed ex assistente del Real Madrid, Jose Peseiro, ha espresso il suo parere sulla posizione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in merito alla non ingaggio di altri giocatori africani.

Il Napoli partirà mercoledì a Diego Armando Maradona per vincere la Champions League e nella prima giornata affronterà il Liverpool.attuale secondo classificato.

Sarà il primo impegno della squadra in una competizione europea dopo una dichiarazione che ha suscitato polemiche in tutto il mondo.

In un’intervista al quotidiano Wall Street Italia il 3 agosto Aurelio Di Laurentisil presidente del club, ha indicato che non avrebbe più nominato giocatori del continente africano per Napoli.

Secondo l’allenatore, la decisione è stata presa perché i calciatori africani saltano molte partite con i loro club a causa di Coppa delle Nazioni Africane, che si festeggia sempre nel mezzo della stagione europea. Presidente Napoli Ha indicato che potrebbe cambiare la sua decisione, ma ciò accadrebbe solo se il giocatore in questione garantisse che non avrebbe partecipato al torneo di selezione per difendere Napoli.

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, durante una conferenza stampa Antonio Balasco/Controllab/LightRocket tramite Getty Images

“Non userò più giocatori africani, assumerò solo quelli che rinunciano alla competizione Coppa delle Nazioni Africane“Li assumiamo e dopo un po’ non sono più disponibili. Li paghiamo perché possano giocare con altre squadre”, ha detto.

Il Napoli La squadra comprende due giocatori africani, uno dei quali è il centrocampista camerunese Zambo Anguissaincinta nello schema Luciano Spalletti.

2 relativo

La dichiarazione del presidente Aurelio Di Laurentis Ha avuto un’influenza negativa tra le squadre nazionali africane rappresentate da molti giocatori nel calcio europeo.

In un’intervista a ESPNTecnico nigeriano e Ex Assistente Tecnico Carlos Queiroz Nel Real Madrid José Peseiroun tono più morbido sulla posizione assunta dal capo NapoliPer quale squadra gioca l’attaccante nigeriano? Victor Osimhen.

“Presidente Napoli Hai tutto il diritto di prendere le decisioni che vuoi, viviamo in un mondo democratico. Possiamo o non possiamo essere d’accordo”. beseroche ha evidenziato quello che potrebbe essere un “ostacolo” nella decisione del manager italiano.

“Il club ha il diritto di ingaggiare i giocatori che vuole. Ma sappiamo che l’Europa avrà bisogno di sempre più giocatori del Sud America e dell’Africa. Non c’è modo di voltarsi. Ci sono sempre meno giovani nati in Europa e sempre meno giovani che giocano a calcio”.

“Di solito dico che se il calcio in Europa vuole preservare la purezza, la bravura e la fantasia che è sempre più presente nei paesi in cui il calcio resta per strada, i bambini trascorrono più tempo a giocare a calcio che a PlayStation…”.

“E’ un dato indiscutibile: la qualità del calcio europeo dipenderà sempre di più dai giovani nati in Sud America, Africa e Asia. Non vedo come questo possa essere replicato in molti club. Sono indispensabili se vogliamo giocare come ci piace vederlo”.

“Tutti quelli che amano il calcio nel mondo amano i sentimenti. Purtroppo, a causa della nascita, la responsabilità condivisa di ciò che sta accadendo ai nostri giovani in Europa, che hanno molto da fare, e il calcio si rivela solo un’altra cosa, mentre in Africa e Sud America, è ancora Il calcio è una delle cose più importanti per i giovani e questo dà loro più potenziale per realizzare il gioco più bello e più bello, che per me è il gioco più bello del mondo. .”

Napoli e Liverpool si affrontano nell’attività del Gruppo A di Champions League.