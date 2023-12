Coder apre un grande stabilimento Vittoria a Parma (Italia).

Coder Italia ha inaugurato la nuova sala da gioco Vittoria in via Mantova, a Parma, con una superficie di oltre 2.500 mq comprensivi di sala bingo, sala Awp e VLT, area relax e ristorazione. Le restrizioni regionali sulla distanza dai luoghi sensibili hanno reso necessario lo spostamento dalla vecchia sede di Via Vittoria, ma Coder Italia ha deciso di restare in città e di espandersi ulteriormente.



“Alejandro Pascual, Regional Manager per l’Europa e COO di Coder Italia, ha spiegato: “Non è stato facile trovare il posto giusto a causa di tutte le restrizioni imposte dalle normative regionali, ma eravamo determinati a restare in questa bellissima città”. L’investimento complessivo è stato di diversi milioni di euro e il numero dei dipendenti è aumentato del 10% rispetto alla vecchia sede, arrivando a circa 40 dipendenti a tempo pieno. “Abbiamo aumentato i posti di lavoro e ne verranno creati altri in futuro”, ha continuato Pascual. “L’impatto in termini occupazionali in città è significativo e conferma la responsabilità e l’interesse di un team di riconosciuta esperienza internazionale come Codere. Ci auguriamo che i clienti apprezzino i nostri sforzi e, soprattutto, l’offerta di nuovi giochi e ristoranti. “La sala può dare risultati. L’investimento fatto è molto importante, ma sicuro e controllato in Birmania. Siamo lieti di aver portato a termine il facile compito di mantenere un punto di gioco legale.” Pascual ha sottolineato l’importanza di lavorare con lo staff e i collaboratori per fornire formazione e monitorare il gioco in modo responsabile. “Allenarsi insieme al nostro staff e ai nostri collaboratori, imparare a monitorare quello che stanno facendo i giocatori è la chiave del successo. Se vediamo una situazione che non è quella che ci aspettiamo con un gioco divertente e divertente, possiamo aiutare. Queste persone e chi lo farà portarli a superare questa situazione. READ Gli indici italiani chiudono i ribassi; Investing.com Italy 40 è sceso dello 0,40% tramite Investing.com Alessio Guidi, Direttore Vittoria Gaming Hall di Coder ItaliaCommenta: “La formazione per noi sarà sempre di primaria importanza. L’incremento occupazionale ci permetterà sicuramente di valutare nuove opportunità e, quindi, a livello verticale per chi cerca nuovo sviluppo professionale. Manterremo. L’esperienza che ci ha contraddistinto nel industria dell’intrattenimento da decenni e un’attenzione costante ai nostri clienti.” Inoltre sarà installato un impianto fotovoltaico che soddisferà tutto il fabbisogno energetico della stanza durante la giornata. Le spaziose sale con pareti in vetro offrono un ambiente naturalmente luminoso, mentre i sistemi di illuminazione e climatizzazione rispettano le normative ambientali, prestando particolare attenzione ai problemi di sostenibilità.

