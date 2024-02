Codici WhatsApp che nessuno conosce per cambiare il carattere

Le nuove funzionalità di WhatsApp consentiranno agli utenti di organizzare le proprie attività quotidiane. EFE/EPA/Ian Langdon/File



Questa settimana, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato sul suo canale WhatsApp le quattro nuove funzioni dell'applicazione, che mirano ad aiutare gli utenti a scrivere messaggi in modo organizzato.

Lo scopo di queste acquisizioni è facilitare l'organizzazione delle informazioni e migliorare l'efficacia della comunicazione nei messaggi, soprattutto nelle conversazioni di gruppo. Questo aggiornamento include elenchi puntati, elenchi numerati, virgolette in blocco, codice incorporato, Ora disponibile nelle versioni Android, iOS, Web e Mac dell'app.

La funzionalità viene aggiunta al grassetto, al corsivo, al mezzo e al monospazio esistenti, espandendo così gli strumenti di modifica del testo per gli utenti e gli amministratori del canale.

Per sfruttare le nuove funzionalità di formattazione del testo, il processo è semplice e diretto. Successivamente, seguendo la linea di Zuckerberg, Esistono codici segreti per cambiare il carattere in WhatsApp.

Molti utenti credono che questa popolare applicazione di messaggistica, WhatsApp, si concentri solo sul trasferimento di informazioni da un luogo all'altro su Internet, ma il suo funzionamento va oltre, Perché combina diversi comandi che possono servire a dare più peso a ciascuna affermazione.

Tra le opzioni di WhatsApp che esistono da molto tempo ci sono: Grassetto, Corsivo, Barrato e Monospaziato. (riprese)

Ad esempio, se vuoi evidenziare una parte in LargoPer enfatizzare un'idea, quello che dovresti fare è:

Inserisci la parola o il testo come segue: *Testo*; Apparirà immediatamente in grassetto.

Se desiderato Diagonale Che vengono spesso utilizzati per parole di un'altra lingua o utilizzate in contesti accademici, ciò che dovresti fare è seguire questi passaggi:

La parola o il testo desiderato è preceduto e terminato con trattini: _Testo_; Quando lo invii, è pronto.

E anche per Cambia il carattere in monospazio Dovrebbe essere fatto in questo modo:

Scegli la parola o la frase e racchiudila tra tre virgolette in questo modo: ´´´testo´´´; E invia “Invia”.

A Cancella un paragrafo o un'idea C'è anche un comando specifico:

Dovresti mettere questo segno (~) prima e dopo il testo in questo modo: ~Testo~.

Formati di testo segreti che possono essere utilizzati in WhatsApp. (Stampa Europa).



Queste sono state le acquisizioni più recenti dove hanno sede: Citazione in blocco, elenco numerato, elenchi puntati, codice in linea, Che si spera sarà utile quanto quelli sopra.

Per gli elenchi numerati, cosa molto comune quando si organizzano le informazioni dal più importante al meno importante, si digita un numero seguito da un punto come questo (1., 2., 3., ecc.) e quindi uno spazio per scrivere il contenuto . È ordinato.

Se quello che vuoi è semplicemente fare un elenco di ingredienti o prodotti da acquistare, c'è un'opzione elenco che può essere utilizzata come segue: Digita il codice – seguito da uno spazio e poi dal testo rilevante.

Allo stesso modo, se ciò che gli utenti desiderano è evidenziare il testo principale e renderlo più chiaro nei messaggi, questo Blocco citazione sarà loro molto utile. Per usarlo, metti il ​​simbolo > seguito da uno spazio e poi il testo che vuoi evidenziare.

Con queste opzioni, gli utenti potranno migliorare la loro interazione con WhatsApp e organizzare le proprie informazioni. (informazioni sull'immagine)

Esiste anche il codice online più utilizzato nel mondo informatico ma disponibile al pubblico. Per attivare questa opzione, devi posizionare il simbolo ` all'inizio e alla fine del testo che desideri evidenziare.

Questi strumenti di formattazione non si limitano a cercare Arricchisci l'esperienza dell'utente durante la comunicazionema anche adattandosi alle esigenze specifiche dei diversi gruppi all'interno della piattaforma.

Queste opzioni possono essere utilizzate dai professionisti che condividono istruzioni dettagliate alle persone che desiderano evidenziare informazioni importanti nelle loro conversazioni quotidiane.