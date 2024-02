Quanto guadagna Elon Musk al giorno? La fortuna del miliardario proprietario di X e Tesla

Elon Musk È L'uomo più ricco del mondo Ha potuto accumulare la sua ricchezza dopo anni di lavoro e investimenti in aziende in vari settori.

La sua prima azienda è stata fondata nel 1995Ma tra gli anni 2020 e 2021 eredità muschio arriva da 24,6 milioni A $ 151 miliardi.

Quanto guadagna Elon Musk al giorno?

risultati CoinCodex Hanno rivelato che il proprietario SpaceX Vince$ 723 al secondo.

Il patrimonio netto del milionario Elon Musk

al momento, Elon Musk lui ha Ricchezza approssimativa di 245,3 miliardi di dollari.

Dobbiamo ricordare che gran parte del patrimonio… L'uomo con più soldi al mondo Dipende da Azioni delle loro società. In questo modo, poiché i prezzi delle azioni fluttuano costantemente, anche la tua ricchezza potrebbe cambiare.

Alcune delle aziende di Elon Musk

Tesla, Una delle aziende degli uomini d'affari Elon Musk, Rappresenta circa due terzi della sua ricchezza ed è stato uno dei responsabili dei suoi profitti alle stelle.

Fabbrica enorme Tesla sarà incorporato Messico, dentro Comune di Santa Catarina, Nuevo LeónCon un investimento di $ 4,5 miliardi. La fabbrica avrà la capacità di produrre fino a Un milione di auto elettriche all’annoSi aggiungerà quindi agli altri due centri produttivi presenti nella casa automobilistica Shangai E dentro Berlino.

Grazie a questo, e con l'aiuto di altre aziende come Spazio X, Neuralink, Hyperloop, The Boring Company, Musk era diventato Settembre 2021 In La persona più ricca del mondoe dentro novembre In quell'anno la sua fortuna raggiunse 320 miliardi di dollari.