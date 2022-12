Colombia, Messico, Argentina e Bolivia sono preoccupati per la crisi in Perù

In una dichiarazione congiunta, hanno affermato: “Non è una novità per il mondo che il presidente Castillo Terrón, dal giorno in cui è stato eletto, sia stato vittima di molestie antidemocratiche, in violazione dell’articolo 23 della Convenzione americana sui diritti umani, Carta del Costarica”. dichiarazione.

Poi hanno aggiunto nel testo che sarebbero stati sottoposti allo stesso trattamento giudiziario, in violazione dell’articolo 25 del suddetto accordo.

Nella dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri colombiano, hanno invitato tutti gli attori coinvolti nel processo precedente a dare priorità alla volontà dei cittadini annunciata alle urne.

Hanno sottolineato che si trattava di un modo di interpretare la portata e i sensi dell’idea di democrazia contenuta nel sistema interamericano dei diritti umani.

Hanno esortato coloro che costituiscono le istituzioni ad astenersi dal rovesciare la volontà popolare espressa nel libero suffragio.

Hanno sottolineato: “Chiediamo alle autorità di rispettare pienamente i diritti umani del presidente Pedro Castillo e di garantirgli tutela giudiziaria nei termini stabiliti nell’ultimo articolo citato”.

Il 7 di questo mese, il Congresso peruviano ha annunciato la vacanza (destituzione) del presidente Castillo “per impotenza morale permanente”, senza impegnarsi per lo scioglimento del Consiglio legislativo che il presidente aveva annunciato ore prima.

Castillo, che ha vinto le elezioni del 2021, è stato accusato di aver violato l’ordine costituzionale tentando di sciogliere il Congresso.

Il licenziamento è stato approvato con 101 voti favorevoli, 6 contrari e 10 astenuti ed ha avuto effetto immediato, dopodiché è stato arrestato.

jcm/otf