Come dare vita a Nine Men’s Morris in Python utilizzando ChatGPT

Figura 1: Monumenti antichi e intelligenza artificiale: come far rivivere Gioco “Morris dei nove uomini” (Mel Game) in Pitone Con ChatGPT

Questo è tutto Lui va. Il rapporto tra giochi da tavolo e informatica si è evoluto negli ultimi decenni. Creare macchine e software in grado di competere (e spesso superare) i campioni umani in giochi come gli scacchi è una guida su come incorporare i principi di questi antichi giochi ed emularli nel mondo digitale come base per imparare a pensare.

intelligenza artificiale) per portare un gioco dell’antichità anche nel mondo reale (in questo caso digitale). Questi risultati non solo dimostrano la potenza e la capacità dell’informatica moderna, ma sono anche un omaggio alla ricca e complessa tradizione dei giochi da tavolo che accompagna l’umanità da migliaia di anni. Ma in questo caso utilizzeremo l’informatica moderna (nello specifico) per portare un gioco dell’antichità anche nel mondo reale (in questo caso digitale). Storia del gioco “Nine Men’s Morris” noto anche come “Mill” Ma concentriamoci su questa storia. Poco prima 500 anni, durante la costruzione Castello di Ćmielów In PoloniaIl tabellone di gioco è scolpito in una lastra di arenaria (Pezzo ritrovato recentemente tra le rovine del castello) anche se non è chiaro il motivo esatto della sua esistenza, se sia stato creato ad esempio dai lavoratori o dai residenti del castello – Giocatori, giocatori, giocatori ovunque! –Questa scoperta ci collega alla storia dei giochi da tavolo che sono stati praticati in diverse culture nel corso di migliaia di anni, come abbiamo accennato prima. READ La NASA lo rivela dall'alto

Il gioco di cui stiamo parlando si chiama “ Nove uomini Morris “, conosciuto anche come” mulino “( Gioco del mulino ), è un gioco di strategia per due giocatori le cui origini risalgono ai tempi antichi. Il gioco si gioca su un tabellone con 24 I punti sono collegati da linee come quelle mostrate nella figura seguente: L’obiettivo principale del gioco è formare delle “girandole”, ovvero una linea retta di tre pezzi orizzontalmente o verticalmente, in stile tris. Ogni giocatore inizia il gioco con 9 pezzi. Quando si forma un mulino, un giocatore può rimuovere una delle pedine dell’avversario dal tabellone.

L’obiettivo finale è ridurre a due i pezzi dell’avversario o bloccarli completamente, impedendogli di effettuare qualsiasi mossa. Il gioco termina quando a un giocatore rimangono solo due pezzi (e quindi non può formare mulini) o quando un giocatore non è in grado di effettuare una mossa legale. L’altro giocatore viene dichiarato vincitore. Nel video qui sopra puoi vedere le regole e un esempio del gioco in dettaglio.

Fasi di gioco

A) Fase del movimento: Una volta che tutti i pezzi sono stati posizionati sul tabellone (alternandosi), i giocatori iniziano a muovere i propri pezzi.

Nel suo turno, un giocatore sposta uno dei suoi pezzi in una casella vuota adiacente.

Se un giocatore forma un mulino durante questa fase, può rimuovere una pedina dell’avversario seguendo le stesse regole della fase di piazzamento. b) Fase di salto:

Quando a un giocatore restano solo 3 pezzi, entra nella fase di salto o di volo.

A questo punto il giocatore può muovere uno dei suoi pezzi in qualsiasi punto vuoto del tabellone, non solo in un punto adiacente.

Facciamo un semplice esperimento. Utilizzo ChatGPT Nella tua copia GPT-4 (Funziona anche su GPT3.5), ti chiederemo di creare il gioco Pitone Per due giocatori (umano contro umano), una versione più semplice è semplicemente controllare le regole nei movimenti. Se volessimo una versione alimentata da una macchina, le cose diventerebbero un po’ più complicate, ma sarebbe possibile.

Cercheremo di crearlo senza alcuna modifica da parte nostra, controlleremo solo come funziona e se non va vi faremo sapere ChatGPT Per verificarlo e generare un nuovo codice per noi. Questa attuazione deve tenere conto di tutte le regole, dei possibili movimenti legali e illegali, dei mulini a vento, dei salti, ecc. Come Convocato Di norma, ho utilizzato questo semplice metodo, senza pensare a nessuna tecnologia speciale al suo interno Reclamo:

“Ho bisogno di creare un programma Python che simuli il tabellone e le regole di un gioco di Mills o Molinos. Il codice deve essere perfettamente funzionante, permettendo un gioco a due giocatori con tutte le regole applicate, oltre ad analizzare tutte le possibili mosse in modo che la macchina controlla se sono legali o meno, voglio implementare Board in modalità testo e usare gli emoji per tagliare.



Per ottenere un risultato finale decente e realizzabile, ho dovuto dare diversi cicli al codice generato a causa di alcuni bug. All’inizio la logica del gioco non funzionava correttamente, ma dopo alcune iterazioni abbiamo ottenuto una versione più o meno funzionale (con emoji e tutto): Figura 8: Momento di gioco generato da ChatGPY E migliorarlo nella prima fase in cui può essere utilizzato. Siamo ancora lontani dalla versione perfetta, tutto ciò che resta da fare è mettere a punto alcuni problemi logici, eseguire il debug, ecc., ma il codice finale è abbastanza decente per mettere a punto e fornire un’implementazione interessante del gioco.

Figura 9: richiesta dello stesso prompt da ChatGPT 3.5

Lo sai già, ChatGPT È un ottimo strumento, ma richiede sempre la tua supervisione finale come essere umano, quindi se vuoi imparare, lascio a te la prossima sfida. Qui hai lo stesso esempio in chat gpt 3.5, Ma senza finire, così puoi finirlo .

Figura 10: risposta ChatGPT 3.5 alla richiesta Questo è il codice che è stato generato per noi Pitone Per risolvere il gioco. Funziona? È vero? Dovrei toccarlo?

Figura 11: Codice in Pitone Per il gioco grinder creato da ChatGPT 3.5

Ingegneria rapidaOppure toccando l’icona esistente Ora devi risolvere l’intero problema. O attraversoOppure toccando l’icona esistente Pitone finché non sarà risolto.

Conclusioni





IL “Risurrezione“Da un vecchio gioco come”Nove uomini Morris” Anche “Mulini(o qualsiasi altra cosa) attraverso l’intelligenza artificiale ci mostra la capacità della tecnologia di mantenere ed emulare il suo lavoro, ma può anche aiutarci ad applicarlo ad altri campi. capacità Amnesty International Decodificare, apprendere e adattare strutture complesse, come le regole di un gioco, apre enormi possibilità in campi come la medicina, la ricerca scientifica e l’ingegneria.