Può essere piegato e trasformato in una cassettiera

Nel mondo di oggi, dove gli spazi abitativi tendono a diventare sempre più piccoli, la versatilità e la funzionalità sono diventati aspetti fondamentali nella scelta dei mobili per la nostra casa.

Lidlnoto per fornire prodotti di alta qualità a prezzi convenienti, ha lanciato una soluzione innovativa per coloro che desiderano massimizzare lo spazio nella propria sala da pranzo o cucina: Tavolo da pranzo pieghevole con cassetti.

Questo meraviglioso complemento d’arredo si adatta perfettamente alle mutevoli esigenze della vostra casa. Tutto ciò fornisce una soluzione sia per i pasti di tutti i giorni che per le occasioni speciali.

In questo articolo ti racconterò caratteristiche e vantaggi di questo tavolino pieghevole che si trasforma in cassettiera, disponibile al prezzo di soli 99,99 euro. Lidl.

Nuovo telegramma: Ricevere gratuito Ultime notizie da Lidl! Clicca qui per entrare nel nostro canale Telegram

Un altro design elegante di Lidl

Tavolo da pranzo pieghevole Lidl Presenta un design pulito e moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento. Il suo colore bianco opaco non solo gli conferisce un aspetto elegante.

Ma è anche facile da pulire, cosa che non può mancare in ogni sala da pranzo. Inoltre, la laccatura bianca opaca resiste alle macchie e alle impronte digitali, facilitando la manutenzione.

| Lidl

Una delle caratteristiche più importanti di questo tavolo è la sua capacità di risparmiare spazio. Nella sua forma aperta offre spazio sufficiente per ospitare comodamente da due a quattro persone. Questo lo rende la scelta ideale per cene di famiglia o incontri con gli amici.

Le sue dimensioni da aperto sono di circa 150 x 74 x 80 cm e ogni pannello è di circa 80 x 60 cm. Quindi puoi usarlo in piccoli spazi e in stanze più grandi a seconda delle tue esigenze.

La vera innovazione di questo tavolo sta nella sua capacità di trasformarsi in una cassettiera. Quando non ti serve come tavolo da pranzo, puoi piegarlo facilmente e velocemente per risparmiare spazio.

Nella versione piegata, il tavolo si trasforma in un’elegante cassettiera con quattro cassetti a scorrimento fluido. Questi cassetti offrono ampio spazio per riporre utensili da cucina, biancheria, stoviglie o qualsiasi altra cosa tu voglia tenere organizzata e a portata di mano.

Infatti, questa caratteristica rende questo tavolo da pranzo pieghevole con cassetti ideale per chi cerca una soluzione di contenimento aggiuntiva nella propria casa.

| Lidl, es.e-noticies.cat

Il tavolo Lidl è durevole e resistente

Oltre al suo design intelligente, questo tavolo è anche robusto e durevole. Realizzati con materiali di alta qualità, i pannelli e le gambe sono in legno, conferendogli una struttura robusta.

Nel frattempo, il carico massimo consigliato è di 30 kg. Ecco perché puoi usarlo per posizionare piatti, cibi e altri oggetti senza preoccuparti della sua stabilità.

Assemblare questo tavolo è un processo semplice con gli strumenti, i materiali di installazione e le istruzioni dettagliate incluse nella confezione. Puoi averlo pronto per l’uso in pochissimo tempo e iniziare a godere dei vantaggi che offre a casa tua.

Senza andare oltre, un tavolo da pranzo pieghevole con cassetti Lidl È una soluzione intelligente per coloro che desiderano aumentare lo spazio nella propria casa senza compromettere la funzionalità o lo stile.

Con il suo design versatile, le sue capacità salvaspazio e la cassettiera integrata, questo tavolo si adatta alle mutevoli esigenze della tua vita quotidiana.

Inoltre, il suo prezzo conveniente di € 99,99 lo rende un’opzione accessibile per tutti i budget. Se vuoi sfruttare al massimo il tuo spazio e mantenere la casa ordinata e organizzata, questo tavolo è un’ottima scelta.

Prezzi e offerte sono stati aggiornati il ​​24/09/2023. Possono essere modificati o cancellati e Electronic Notice non è responsabile di eventuali modifiche.