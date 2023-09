Questo tablet di fascia alta ha un display 2K, doppia fotocamera e 12GB di RAM per soli 300€

Stiamo parlando di un tablet dal design sorprendente e molto comodo da maneggiare. Presenta un’elegante struttura in metallo spessa 7,9 mm e pesa solo 375 grammi. Questo lo rende facile da trasportare e quando lo usiamo non ci stanchiamo presto di trasportarlo. Lo schermo è 8,8 pollici lui ha Risoluzione 2K (2.560 x 1.600 pixel), frequenza di aggiornamento 120 Hz Ha una frequenza di campionamento tattile di 240 Hz, più fino al 100% della gamma di colori DCI P3 per una qualità visiva straordinaria.

Per quanto riguarda l’hardware troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 870accompagnato da fino a 12 GB di RAM e 256 GB Archiviazione interna. Inutile dire che con questi elementi giocare con questo tablet sarà un vero piacere, quasi simile a quello che possiamo ottenere con gli attuali cellulari premium. Include anche a Sistema di raffreddamento È specializzato in una camera di vapore con una superficie di 8500 mm2 ed è responsabile di evitare problemi di surriscaldamento, anche a piena capacità. Inoltre, include a Batteria da 6.550 mAhNon male considerando il suo schermo ed è compatibile con uno schermo grande Ricarica rapida da 45 W.

Finora non possiamo lamentarci in quanto il display, il design e le prestazioni sono pazzeschi. Ma Non è perfetto E ti diremo perché. Lenovo vende ufficialmente questo tablet solo in Asia. Cosa significa questo? La versione che possiamo acquistare su AliExpress non è globale, è la versione cinese. In questo caso, il venditore è responsabile della personalizzazione con una ROM Global multilingue (incluso lo spagnolo), oltre che con il Play Store. In questo modo, è diventato efficace al 100% nel nostro paese e nella nostra lingua, rispetto a Alcune limitazioni. Ad esempio, non è compatibile con gli aggiornamenti OTA e alcune app come Netflix potrebbero non funzionare correttamente.

Ottieni questo tablet premium a un prezzo imbattibile

Come abbiamo visto in questa recensione delle sue specifiche, in conclusione, possiamo dire che il Lenovo Legion Y700 è un tablet straordinario, dotato di hardware di fascia alta tipico dei dispositivi più costosi. È progettato in modo che possiamo divertirci giocando. È vero, tuttavia, che presenta alcune limitazioni in termini di software Forse si farà perdonare Se lo vuoi è meglio per i videogiochi e vuoi ottenere grandi prestazioni a un costo contenuto.

La cosa migliore è il suo prezzo. copia 12 + 256GB A soli 300 euro E con spedizione gratuita entro 3 giorni in Spagna, senza rischi doganali. Se preferisci la versione con 8 + 128GBpuoi risparmiare di più poiché è disponibile per 269 ​​euro. Inoltre, ha ottime recensioni che dimostrano che questo prodotto è un best buy.