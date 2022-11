Come Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, lo spin-off interpretato da Kazuma Kiryu, riporterà questo popolare mini-gioco.

Yakuza è una delle epopee che si è evoluta di più negli ultimi dieci anni. È sempre stato un grande successo in Giappone, ma negli ultimi anni Si è guadagnato una meritata posizione nel mercato occidentalecon puntate come Yakuza: Like a Dragon, Includi i tuoi giochi su PS Plus/Game Pass.

D’ora in poi, il franchise adotta il nome Like a Dragon, niente di più, niente di meno Tre giochi aggiuntivi… A partire dall’ottava puntata e Like a Dragon: Ishin.

Meno popolare di questi due, ma anche atteso dai fan, RGG Studio ci sta lavorando Come Dragon Gaiden: l’uomo che ha riabilitato il suo nome. È un gioco spin-off con protagonista Kazuma Kiryu, che è stato l’eroe della saga fino a Yakuza 6.

video As Dragon Gaiden: L’uomo che ha riabilitato il suo nome – Trailer di presentazione

Non sappiamo molto di questo spettacolo, Solo che arriverà nel 2023 (come il drago Ishin) e sarà disponibile per Playstation, Xbox e PC. Cosa è successo a Kazuma Kiryu dopo la Parte VI?

Lo scopriremo il prossimo anno, in una nuova avventura che promette forti emozioni ai fan di Like a Dragon (o Yakuza). Lo ha rivelato RGG Studio Un popolare minigioco tornerà in questo spettacolo.

Il club torna sulla scena dell’incidente

Sicuramente ricorderai il famoso minigioco Cabaret, introdotto nel prequel Yakuza 0, che ci viene presentato Gestire e gestire la nostra attività sin dall’inizio. I fan hanno chiesto per anni il suo ritorno al franchise Sega.

Con nostra sorpresa, RGG Studio Ha confermato su Twitter, Mini gioco di cabaret Sarà in Like a Dragon Gaiden: l’uomo che ha cancellato il suo nome.

Ciò significa che i giocatori creeranno nuovamente la propria attività di parco divertimenti, migliorando la propria struttura completando missioni e compiti. Non si sa se sarà identico a Yakuza 0 o se ci sono novità.

Il minigioco del cabaret ritorna in Like a Dragon Gaiden: L’uomo che cancellava il suo nome! https://t.co/OYXuAafCWb – RGG Studio (RGG Studio) 28 novembre 2022

Sicuramente in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Cleared His Name, avremo altri minigiochi classici della saga. RGG Studio vuole tornare alle radici dell’IP Con questa consegna molto speciale.

I minigiochi sono Yakuza / Like a Dragon sauce. Oltre alla storia principale, questa presenta B.I Umorismo, profondità e varietàE in questo spettacolo futuro ci divertiremo di nuovo in un modo bellissimo.

A margine di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Cleared His Name, RGG Studio rilascerà Come il drago IshinE il Remake di Yakuza: Ishin Che sarà disponibile il 21 febbraio 2023.

E non dimenticare neanche Come Dragon 8, il seguito di Yakuza: Like a Dragon, che arriverà nei negozi nel 2024 (data ancora da definire). Ci sono yakuza per un po’.

Like Dragon Gaiden: The Man Who Cleared His Name è il pezzo mancante nella cronologia della saga Yakuza Da RGG Studio e Sega. Sarà disponibile nel 2023 (n.d.) per PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC.