Come inviare app e giochi tra due telefoni Android | smartphone

Nell’era digitale, le app e i giochi per smartphone sono diventati parte integrante della nostra vita. Scoprire un'app che ti piace davvero potrebbe portarti a voler condividere quell'esperienza con altri. Fortunatamente, Androide Offre modi semplici per Condividi app e giochi Con altri utenti di questo sistema operativo.

Ti diremo come raggiungere questo obiettivo in qualche modo Semplice e sicuroIn modo che tu non abbia paura o ti sforzi di ottenere ciò che abbiamo menzionato prima. Inoltre, ci sono due metodi efficaci, quindi puoi scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Utilizza la funzione di condivisione nelle vicinanze di Android

La condivisione nelle vicinanze è una funzionalità su Android simile ad AirDrop su iPhone. La caratteristica più notevole di questo sviluppo è questa Non è necessario scambiare informazioni Non essere sulla stessa rete della persona a cui vuoi inviare qualcosa. Devono semplicemente essere fisicamente vicini.

Apri l'app Google Play Store sul tuo telefono o tablet Android. Tocca l'icona del tuo profilo nell'angolo in alto e seleziona Gestisci app e dispositivi dal menu.

Scorri verso il basso e fai clic sul pulsante Invia per avviare il processo con Condivisione nelle vicinanze.

Ti verrà mostrato un elenco di tutte le app e i giochi installati sul tuo dispositivo. Seleziona le persone che desideri condividere, quindi tocca l'icona di invio nell'angolo in alto a destra.

Il destinatario dovrà aprire il Play Store, andare alla scheda Condividi e selezionare Ricevi.

Una volta visualizzato il tuo dispositivo, selezionalo. L'icona di associazione apparirà su entrambi i dispositivi. Inserisci il codice e chiedi loro di utilizzare “Ricevi” se corrisponde.

Le app verranno inviate e sul dispositivo ricevente puoi fare clic su Installa per scaricarle. Poiché hai inviato il file dell'applicazione, verrà installato rapidamente.

pronto! Entrambi possono essere disconnessi una volta completato il processo.

Condividi un collegamento da Google Play Store

Questo secondo metodo è Più facile -Ma è altrettanto efficace-, ma un po' meno veloce ed efficiente… soprattutto se il destinatario non è fisicamente nelle vicinanze.

Avvia dall'app Google Play Store. Trova l'app o il gioco che desideri condividere, quindi tocca l'icona dei tre punti nell'angolo in alto a destra. Quindi seleziona Condividi dal menu.

Si aprirà il menu di condivisione nativo di Android. Puoi copiare e incollare il collegamento in qualsiasi app di messaggistica o social media oppure selezionare un'app per condividerla direttamente.

Con questi semplici passaggi, la persona a cui stai inviando il collegamento potrà cliccarci sopra e verrà indirizzata direttamente alla pagina dell'app nel Play Store sul proprio dispositivo. Android rende la condivisione di app e giochi semplice e senza problemi. Sia che tu stia utilizzando la funzione Condivisione nelle vicinanze per provare a condividere un documento o condividere un collegamento diretto, Il sistema operativo di Google fornisce strumenti facili da usare che ti consentono di condividere app e giochi Che trovi nel vasto ecosistema di app mobili. Quindi sentiti libero di condividere quelle app che rendono la tua vita digitale più emozionante e produttiva!