Ti diciamo i passaggi che dovresti seguire per proteggere la tua privacy ed eliminare il tuo numero di telefono dal tuo account Instagram

Applicazione Instagram su telefono Android

Instagram è senza dubbio uno di I social network più popolari oggiMa come per il grande concorrente che vuole superare, TikTok, la privacy non è uno dei suoi punti forti, perché se crei il tuo account con il tuo numero di telefono personale, Salvato nel database del tuo profilo Instagram.

Inutile dire che questa non è la soluzione più consigliata, soprattutto se si vuole mantenere l'anonimato online ed evitare di essere tracciati, perché, come è successo con Facebook e Cambridge Analytics, i meta hanno la brutta abitudine di… Condividi i dati privati ​​dei tuoi utenti con servizi di terze parti senza chiedere il loro permesso.

Ma non preoccupatevi, perché per fortuna a tutto c'è una soluzione, perché il social network fotografico permette di farlo Rimuovi il tuo numero di telefono dal tuo profilo Instagram privato in pochi secondi. Continua a leggere e scopri come nascondere il tuo numero di cellulare dal tuo account Instagram in modo facile e veloce.

Come rimuovere il tuo numero di telefono dal tuo profilo Instagram privato dal tuo cellulare Android

L'app Instagram per Android ti permette di apportare una serie di modifiche al tuo account e una in particolare Elimina il tuo numero di telefono da esso in modo che Meta non possa accedervi. Naturalmente, prima di farlo, tieni presente che se modifichi questo parametro, non potrai farlo Non potrai utilizzare la verifica in due passaggi tramite SMS.

Bene, se hai ben chiaro che non vuoi che Instagram acceda al tuo numero di telefono, allora tutto ciò che devi fare è farlo Scomparire dal tuo profilo sui social network Si tratta di seguire questi semplici passaggi:

Apri l'app Instagram sul tuo cellulare Android

toccare L'icona contenente la tua immagine del profilo Che appare nell'angolo in basso a destra

Che appare nell'angolo in basso a destra Fare clic sul pulsante Modifica Profilo Che appare direttamente sotto la presentazione

Che appare direttamente sotto la presentazione Nella schermata successiva, fai clic sull'opzione Impostazioni delle informazioni personali

Successivamente, fai clic sulla sezione informazioni sui contatti Dove appaiono la tua email e il tuo numero di telefono

Dove appaiono la tua email e il tuo numero di telefono Fai clic sulla sezione in cui appare il tuo numero di telefono

Fare clic sul pulsante Elimina il numero

Infine, premi il pulsante escludereInserisci la tua password e clicca sull'opzione Completare In modo che le modifiche vengano salvate e il tuo numero di telefono venga eliminato dal tuo profilo Instagram

Tieni però presente che se provi ad effettuare questa regolazione su un dispositivo che non utilizzi abitualmente, l'app mobile di Instagram ti mostrerà un messaggio dicendoti che, per motivi di sicurezza, Non ti è consentito apportare questa modifica su detto dispositivo finché non avrai utilizzato detta app con esso per un periodo di tempo.

Come rimuovere il tuo numero di telefono dal tuo account Instagram dalla versione web

Se preferisci eliminare il tuo numero di telefono dal tuo account Instagram direttamente dal computer, la prima cosa che devi fare è effettuare il login Versione web del social networkaccedi con le tue credenziali e Fai clic sulla tua immagine del profilo situata in alto a destra accanto al tuo nome utente.

Una volta terminato, dovrai fare clic sul pulsante Modifica Profilo Quindi fare clic sulla finestra denominata Centro conti Che appare nell'angolo in alto a sinistra.

All'interno del Meta Account Center, fai clic sull'opzione informazione personale Che appare all'interno della sezione Impostazioni dell'account Una volta dentro clicca sulla sezione informazioni sui contatti.

Successivamente, tocca il tuo numero di cellulare, quindi premi il pulsante Elimina il numero che appare in rosso e fare clic sul pulsante escludere In modo che le modifiche vengano salvate e il tuo numero di telefono venga scollegato dal tuo profilo Instagram.

