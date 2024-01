Un produttore di Ace Attorney spiega il passaggio al 3D

Ci sono novità per i giocatori di Nintendo Switch che vogliono acquistare Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, confermato qualche tempo fa per la console ibrida. Sappiamo già che verrà lanciato il 25 gennaio 2024 al prezzo di 50 euro, e l'uscita fisica è già stata confermata anche in Occidente, dopo che la stessa è stata dettagliata in Giappone. Ora abbiamo le dichiarazioni del franchise in generale.

Apollo Justice: la trilogia di Ace Lawyer

Questa volta le informazioni si concentrano sulla serie completa. il prodotto Kenichi Hashimoto Recentemente ha rilasciato un'intervista alla rivista Play per parlare dell'imminente uscita di Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC, e in questo incontro ha spiegato anche il passaggio alla grafica 3D nella serie Ace Attorney , affermando che inizialmente non avevano intenzione di farlo, ma ne erano stati ispirati Dopo aver visto il successo della grafica 3D in Professor Layton vs Ace Attorney E considera le capacità dell'attuale hardware Nintendo 3DS. Testare lo stile visivo dei modelli 3D che sembravano opere d'arte 2D si è rivelato migliore del previsto.

Il passaggio alla grafica 3D nella serie Ace Attorney, secondo la spiegazione di Hashimoto, sembra essere stata una decisione guidata dal successo di un altro gioco e dall'opportunità di sfruttare le capacità dell'hardware. Adattare lo stile visivo dei modelli 3D per assomigliare all'arte 2D si è rivelata una scelta saggia. Questa intervista fornisce una prospettiva interessante sul processo creativo dietro lo sviluppo grafico della serie, spiegando come il settore e le esperienze passate influenzano le decisioni di progettazione degli sviluppatori. Puoi dare un'occhiata questo link.

