PlayStation 5: qual è la funzione nascosta del tasto triangolo sul controller? – Tecnologia

Rapporto sul portale GamePro ha rivelato una scorciatoia per PlayStation 5 che può migliorare la tua esperienza di gioco e si tratta di trovare un nuovo utilizzo per il pulsante triangolo.

Innanzitutto, dovresti sapere che accedendo al menu principale della PS5 e alla schermata principale della console puoi configurare e personalizzare molte opzioni per il gameplay.

D'altra parte c'è Alcune semplici scorciatoie di controllo che possono semplificarti la vita Si tratta di fare un semplice cambiamento.

Invece di navigare con il cursore in alto e a destra e la levetta analogica per accedere alla ricerca, puoi farlo anche semplicemente premendo brevemente il pulsante triangolo sul controller DualSense.

A dire il vero questa funzione non è del tutto nuova, ma non è ancora nota a molti giocatori e permetterà di fare tutto molto più velocemente.Per mostrare un altro esempio, se premi il pulsante PlayStation al centro del controller due volte di seguito, avrai un menu contestuale.



