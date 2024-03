Come scaricare l'audio di Telegram passo dopo passo

Se vuoi riascoltare una clip audio che ti è stata inviata su Telegram, ti mostreremo come scaricarla

Un altoparlante che tiene in mano un fumetto con il logo di Telegram

Quando qualcuno ci manda Un messaggio vocale Tramite Telegram siamo soliti ascoltarlo direttamente dalla conversazione in chat con la persona che ce lo ha inviato (o ha deciso di utilizzare la funzione per trascrivere clip audio presente nell'app). Ma per vari motivi, potremmo aver bisogno di contattare direttamente File audio Ci hanno mandato.

Fortunatamente possiamo trovare i file audio scaricati direttamente sui nostri dispositivi, senza dover utilizzare applicazioni di terze parti per accedervi. Di seguito spieghiamo passo dopo passo Come trovare i tuoi audio di Telegram.

Gli audio vengono scaricati automaticamente

Quando qualcuno ti invia un messaggio vocale su Telegram, Non è necessario fare nulla di speciale Per scaricare l'audio citato.

I messaggi verranno automaticamente salvati nella cartella dei download di Telegram. Pertanto, ciò che dobbiamo imparare non è come scaricare i messaggi vocali, ma semplicemente Dove trovarlipoiché si scaricheranno da soli una volta aperti.

Dove sono gli audio di telegramma?

Tutti gli elementi multimediali che ci arrivano su Telegram vengono salvati in un file Scarica la cartella Dall'applicazione. Al suo interno troviamo diverse sottocartelle a seconda del tipo di file che ci sono stati inviati. Ci sarà quindi una cartella dedicata alle foto, un'altra ai video e un'altra in cui verranno archiviati i messaggi vocali che riceveremo.

Dove trovare l'audio di Telegram su Android

Se disponiamo di un cellulare Android, per trovare gli audio di Telegram avremo bisogno di un file Navigatore di file, che solitamente preinstalliamo sui nostri dispositivi. Ora che l'abbiamo aperto, dovremo seguire questo percorso:

File

Memoria interna

cavo

Telegramma audio

Notare che I nomi delle cartelle possono variare Dipende un po' dalla marca e dal modello del nostro smartphone.

Dove trovare i file audio di Telegram su iOS

Se disponiamo di un iPhone, non potremo accedere ai messaggi di Telegram tramite Esplora file. Pertanto, in questo caso possiamo accedere solo ai file Dall'applicazione stessa Da un telegramma. Ciò significa che avremo più complicazioni se vorremo utilizzare le registrazioni audio inviateci tramite Telegram in un'altra applicazione. Per fare ciò, dovrai fare clic Coinvolto Da lì portalo all'applicazione che desideri.

In quale formato vengono salvati i file di Telegram?

I messaggi vocali che ci vengono inviati tramite Telegram vengono archiviati in .ogg. Sebbene non sia uno dei formati audio più conosciuti, in realtà è compatibile con qualsiasi lettore audio, quindi non avremo problemi ad ascoltarlo.

Come eliminare un messaggio vocale da Telegram

Nel caso tu voglia Elimina un messaggio vocale Se qualcuno ti invia messaggi tramite Telegram, hai due opzioni a tua disposizione. Puoi eliminarlo direttamente dall'app Telegram oppure puoi eliminare il file che hai scaricato sul tuo cellulare.

Elimina una clip audio dall'app Telegram

Per eliminare un messaggio vocale direttamente dall'applicazione Telegram dobbiamo accedere alla chat corrispondente e Lascia premuto il dito A proposito del suono.

Nella parte superiore dello schermo apparirà un messaggio Icona del cestino. Cliccandoci sopra il messaggio vocale verrà cancellato.

Elimina l'audio dalla cartella dei file

Un'altra opzione a tua disposizione per eliminare una clip audio inviata tramite Telegram è cercarla in un file File di storia Come abbiamo spiegato nella sezione precedente. Una volta trovato, lasceremo il dito premuto su di esso e lo toccheremo escludere. In questo modo, avremo inviato il file direttamente nel cestino.

Posso recuperare l'audio cancellato da Telegram?

Se lo elimini dall'app

Se elimini l'audio di Telegram dall'app, Non avrai la possibilità di recuperarlo nuovamente. Nello specifico, una delle priorità di questa applicazione è la sicurezza, ovvero i messaggi eliminati diventano Permanentemente. Pertanto, ti consigliamo di eliminare l'audio solo se sei sicuro che non ne avrai più bisogno.

Se lo elimini dalla cartella dei file

Se hai eliminato il tuo messaggio vocale dalla cartella Download, sei sfortunato perché i tuoi messaggi Telegram sono archiviati Sulla nuvola.

COSÌ, Una volta riprodotto il suono Dalla conversazione nella chat di Telegram verrà scaricata nuovamente senza ulteriori difficoltà.

Per essere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, Iscriviti al canale Andro4all ufficiale e approvato su WhatsApp.