Il design del Samsung Galaxy Z Flip5 è esposto, a conferma della presenza di un display esterno più grande smartphone

Manca ben poco a Samsung per presentare i suoi nuovi telefoni pieghevoli. Sappiamo che alla fine del prossimo luglio abbiamo un appuntamento molto importante con il produttore coreano. Anche se la verità è che ogni volta che conosciamo maggiori dettagli su Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5compreso il suo design.

Non è la prima volta che riceviamo informazioni su queste pieghe. Poche ore fa sono trapelate immagini promozionali che confermano il design del Samsung Galaxy Z Fold5. Ora è il turno del modello a conchiglia.

di nuovo, I ragazzi di MySmartPrice Sono andati avanti filtrando una serie di immagini promozionali che, con molta grazia, Appartengono al Samsung Galaxy Z Flip5, che ne conferma il design. E ci sono grandi novità.

Samsung Galaxy Z Flip5 avrà uno schermo più grande

In questo modo, possiamo assicurare che il Samsung Galaxy Z Flip 5 manterrà il suo caratteristico design a conchiglia. Il più spettacolare? Che tutte le voci sono state confermate e il tuo schermo diventerà finalmente notevolmente più grande.

In queste foto promozionali del Samsung Galaxy Z Flip 5, vediamo uno schermo esterno più grande e avrà una diagonale di 3,4 pollici. Inoltre, tutto indica che questo elemento avrà app dedicate in modo da poter controllare la posta, guardare video di YouTube e molto altro.

D’altra parte, il suo schermo principale sarà costituito da uno schermo Full HD + da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che garantirà un’esperienza visiva indiscutibile.

Continuo con il resto Caratteristiche del Samsung Galaxy Z Flip 5Il suo nucleo di silicio sarà il fiore all’occhiello di Qualcomm. In questo modo, il potente guaritore Snapdragon 8 Gen 2 Sarà responsabile di riportare in vita il Samsung Galaxy Z Flip5 e di fornire le migliori prestazioni.

Qualcosa che possiamo confermare grazie a a Configurazione che includerà 8 GB di RAM e due opzioni di archiviazione con 128 o 256 GB capacità. Nella sezione fotografica troveremo un sistema a doppia fotocamera per l’unità principale (sensore principale da 12 MP e grandangolo da 12 MP), oltre a una fotocamera frontale da 12 MP.

Finalmente , Autonomia del Samsung Galaxy Z Flip5 Soddisferà una nota grazie a una batteria da 3700 mAh con ricarica rapida da 15 W o 25 W e ricarica wireless da 10 W. Per quanto riguarda la data in cui verrà presentato il Galaxy Z Flip5, al momento è un mistero, anche se Samsung conferma che luglio verrà scelto. Tutto indica che sarà alla fine di quel mese, ma fino a quando il produttore non rivelerà la data esatta, possiamo solo speculare.