Tutte le scorciatoie da tastiera di Excel: elenco completo

Scopri tutte le scorciatoie da tastiera utili e importanti per Microsoft Excel.

Se vuoi essere più efficiente quando lavori con Excel, devi conoscere tutte queste scorciatoie da tastiera che possono farti risparmiare tempo.

Microsoft Excel rimane uno degli strumenti preferiti da milioni di persone che, Sia per motivi di lavoro, accademici o anche personaliDevono lavorare e gestire fogli di calcolo. Si consiglia di iscriversi ad alcuni dei migliori corsi di Excel per padroneggiare questo strumento e conoscere anche le formule e le funzioni più utili, con le quali è possibile utilizzare questo software.

Tuttavia, quando parli di profitto, dovresti sapere che uno dei lavori Le più utili in Excel sono le scorciatoie da tastierache ti consente di avviare rapidamente alcune funzionalità, risparmiando tempo.

Va notato che in Excel, Troverai molte scorciatoie speciali E se vuoi conoscerli, sei nel posto giusto, perché li elencheremo tutti per te.

Come utilizzare le scorciatoie di Excel

È importante notare che per attivare le scorciatoie di Excel, potrebbe essere necessario combinare alcuni tasti, ad esempio controllo insieme ad alcuni messaggi. Ma Questo non è l’unico modo per inserire abbreviazioniperché ci sono tasti speciali come la fila di tasti da F1 a F12.

Come vedrai nelle righe seguenti, le combinazioni di tasti dipenderanno dalla funzione scorciatoia che vuoi attivare. E È importante che tu li conosca tuttio almeno conoscerli, perché ti permetteranno di sfruttare tutte le potenzialità di Excel e risparmiare tempo.

Scorciatoie di Excel con tasti funzione

Prima di tutto, devi sapere che il Fila di tasti da F1 a F12detti anche tasti funzione, permettono di eseguire alcune utili e varie scorciatoie.

F1: viene visualizzato un file aiuta di eccellere.

F2: L’ingresso è consentito modalità Modifica per la cella attiva.

F3: se è stato specificato un nome, richiama la finestra di dialogo Incolla nome.

F4: ripete l’ultima azione. Inoltre, quando scrivi un’equazione, ti consente di passare da riferimenti relativi, assoluti e misti.

F5: mostra la finestra di dialogo lo farò.

F6 – Muoviti tra i pannelli del libro diviso.

F7: mostra la finestra di dialogo satira.

F8: attiva un file Espandi la modalità di selezione Che ti consente di aumentare l’intervallo selezionato usando i tasti freccia.

F9: calcola il risultato della formula per tutti i fogli della cartella di lavoro aperti.

F10: Per attivare la barra dei menu.

F11 – Crea un foglio grafico con l’intervallo di celle specificato.

F12: mostra la finestra di dialogo Salva come.

Scorciatoie di livello base per Microsoft Excel

Ora è il momento di mostrarti tutte le scorciatoie semplici o di base, per così dire Puoi eseguire in Excel Che si attiva tramite combinazione di tasti controllo accanto a un’altra lettera chiave.

Ctrl + A: mostra la finestra di dialogo Si apre.

Ctrl + B: mostra la finestra di dialogo ricerca.

Ctrl + C: copia le celle selezionate.

Ctrl + D: copia la formula a destra sopra l’intervallo selezionato.

Ctrl + E: seleziona tutte le celle nel foglio corrente.

Ctrl + G: salva la cartella di lavoro.

Ctrl + I: mostra la finestra di dialogo lo farò.

Ctrl + J: copia una formula in basso nell’intervallo selezionato.

Ctrl + K: applica la formattazione in corsivo al testo selezionato.

Ctrl + L: visualizza la finestra di dialogo Sostituisci.

Ctr l + N: consente di applicare la formattazione in grassetto al testo selezionato.

Ctrl + P: mostra la finestra di dialogo torchio tipografico.

Ctrl + R: chiude la cartella di lavoro.

Ctrl + S: sottolinea il testo selezionato.

Ctrl + T: mostra la finestra di dialogo Fai un programma.

Ctrl+U: Nuova cartella di lavoro.

Ctrl + V: incolla il contenuto degli appunti.

Ctrl + X: taglia le celle selezionate.

Ctrl + Y: ripristina l’ultima azione annullata.

Ctrl + Z: Annulla l’ultima azione. molto utile.

Ctrl + 1: mostra la finestra di dialogo formato cella.

Ctrl + 2: applica la formattazione in grassetto al testo selezionato.

Ctrl + 3: applica la formattazione in corsivo al testo selezionato.

Ctrl + 4: sottolinea il testo selezionato.

Ctrl + 5: applica un effetto barrato al testo.

Ctrl + 6: nasconde o mostra gli oggetti sul foglio.

Ctrl + 8 – Mostra i simboli del contorno sul foglio.

Ctrl + 9 – Nascondi le righe selezionate.

Ctrl + 0 – Nascondi le colonne selezionate.

Tasti di scelta rapida di Microsoft Excel utilizzando Ctrl + tasti funzione

Vi abbiamo già mostrato alcune finestre di dialogo che richiedono i tasti funzione e altre che vengono eseguite utilizzando il tasto controllo Insieme ad altre chiavi e numeri. Ma ora è il momento di parlarti di tutte le scorciatoie che usano la chiave controllo accanto al lavoro.

Ctrl + F1: nasconde o mostra un file Opzioni.

Ctrl + F2: mostra la finestra di dialogo torchio tipografico.

Ctrl + F3: visualizza un file Responsabile del nome.

Ctrl + F4: chiude la finestra della cartella di lavoro corrente.

Ctrl + F5: ripristina le dimensioni della finestra della cartella di lavoro corrente.

Ctrl + F6: passa al prossimo libro aperto.

Ctrl + F7 – Consente di spostare la finestra del libro quando la finestra non è ingrandita.

Ctrl + F8 – Consente di ridimensionare la finestra del libro quando la finestra non è ingrandita.

Ctrl + F9: riduce a icona la finestra della cartella di lavoro corrente.

Ctrl + F10: ingrandisci la finestra della cartella di lavoro ridotta a icona.

Ctrl + F11: inserire un foglio macro di Microsoft Excel 4.0 o superiore.

Ctrl + F12 Visualizza la finestra di dialogo Apri.

Altre scorciatoie da tastiera per Microsoft Excel

Eccoli Altre scorciatoie da tastiera per Excel Che può essere molto utile, a seconda della situazione.

Alt: attiva la barra dei menu.

Pagina giù: spostati in basso di una schermata all’interno del foglio.

Invio: completa l’inserimento di una cella e seleziona la cella sottostante.

Esc: annulla una voce di cella. Chiude anche qualsiasi finestra di dialogo visualizzata.

Spazio: attiva o disattiva una casella di controllo all’interno di una finestra di dialogo.

Fine: attiva o disattiva la modalità Fine. essendo in modalità finale I tasti freccia possono essere utilizzati per spostarsi all’ultima cella nell’intervallo corrente.

Home: vai all’inizio della riga.

PageUp: si sposta in alto di una schermata all’interno del foglio.

Backspace: elimina il contenuto della cella e lo inserisce modalità Modifica.

Elimina: elimina il contenuto della cella

Scheda: completa l’inserimento di una cella e seleziona la cella a sinistra.

Tasti freccia: selezionare la cella superiore, inferiore, sinistra o destra in base al tasto freccia premuto.

Scorciatoie da tastiera con i tasti Alt e Funzione

utilizzando Una combinazione dei tasti Alt e Funzione Sarai in grado di eseguire alcune azioni rapide.

Alt + F1: inserisce un grafico nel foglio corrente.

Alt + F2: mostra la finestra di dialogo Salva come.

Alt + F4: chiude Excel.

Alt + F8: Apre la finestra di dialogo macro.

Alt + F10: Mostra il pannello Scelta e visione per le forme.

Alt + F11: apre l’editor di Visual Basic, Applications Edition.

Scorciatoie da tastiera per Microsoft Excel con il tasto Maiusc e i tasti funzione

il tasto devia È lui che è appena sopra controllo sulla tastiera di un computer. e questo è , Sebbene non sia usato molto spessopermette di eseguire alcune scorciatoie se abbinato ai tasti funzione.

Maiusc + F2: aggiungi o modifica un commento di cella.

Maiusc + F3: mostra la finestra di dialogo Inserisci funzione. La modifica di una formula visualizza la finestra di dialogo Argomenti funzione.

Maiusc + F4: esegue il comando “Trova il prossimo” Secondo le condizioni di ricerca di cui sopra.

Maiusc + F5: mostra la finestra di dialogo ricerca.

Maiusc + F6: sposta lo stato attivo tra il foglio, la barra multifunzione, la barra di stato e il riquadro delle attività.

Maiusc + F7: mostra il riquadro delle attività riferimento.

Maiusc + F8: consente di aggiungere un altro intervallo di celle alla selezione.

Maiusc + F9: calcola le formule nel foglio corrente.

Maiusc + F10: visualizza il menu di scelta rapida per la selezione.

Maiusc + F11: inserisce un nuovo foglio.

Maiusc + F12: mostra la finestra di dialogo Salva come.

Scorciatoie da tastiera per Microsoft Excel utilizzando i tasti Ctrl e Maiusc

Possiamo dire che queste sono alcune delle scorciatoie da tastiera più avanzate per Microsoft Excel, perché Combina tre chiaviChe è controllo accanto a devia e alcuni altri che possono essere funzionali, privati ​​o alfanumerici.

Ctrl + Maiusc + F3: mostra la finestra di dialogo Crea nomi di scelta.

Ctrl + Maiusc + F6: vai al libro aperto precedente.

Ctrl + Maiusc + F10: attiva la barra dei menu.

Ctrl + Maiusc + F12: mostra la finestra di dialogo torchio tipografico.

Ctrl + Maiusc + L: attiva o disattiva i filtri per un intervallo.

Ctrl + Maiusc + O: seleziona le celle con i commenti.

Ctrl + Maiusc + U: espandi la barra della formula.

Ctrl + Maiusc + Invio: inserisci una formula come formula di matrice.

Ctrl + Maiusc + Home: estende la selezione all’inizio del foglio.

Ctrl + Maiusc + Fine – Estende la selezione fino all’ultima cella utilizzata nel foglio.

Ctrl + Maiusc + Pagina giù Aggiunge il foglio successivo alla selezione dei fogli.

Ctrl + Maiusc + PagSu: aggiunge il foglio precedente alla selezione dei fogli.

Ctrl + Maiusc + Tasto freccia: estende la selezione all’ultima cella non vuota nella stessa direzione della pressione del tasto.

Ctrl + Maiusc + Spazio: seleziona l’intervallo di celle corrente o l’intero foglio.

Ctrl + Maiusc + (: mostra le righe nascoste all’interno dell’intervallo selezionato.

Ctrl + Maiusc +): mostra le colonne nascoste all’interno dell’intervallo selezionato.

Ctrl + Maiusc + !: applica la formattazione Un numero con due cifre decimali.

Ctrl + Maiusc + #: applica la formattazione La data è nel formato gg-mmm-aa.

Ctrl + Maiusc + $: applica la formattazione Una moneta con due cifre decimali.

Ctrl + Maiusc + %: applica la formattazione Percentuale senza decimali.

Ctrl + Maiusc + /: applica un formato Codifica scientifica.

Ctrl + Maiusc + :: applica un file formato orario.

Ctrl + Maiusc + & – Applica un bordo alla cella.

Ctrl + Maiusc + -: rimuove i bordi delle celle.

Ctrl + Maiusc + ” (virgolette doppie): copia il contenuto della cella sopra.

Scorciatoie da tastiera per l’inserimento di formule e dati

Con queste utili scorciatoie Puoi inserire dati e formule nel tuo foglio di calcolo Veloce e sembrerai un professionista. Va notato che ci sono diverse chiavi private che dovrai usare.

Alt + =: inserisci un file somatico dalle cellule vicine.

Alt + Giù: visualizza le opzioni del menu di convalida dei dati.

Alt + Invio: inserisci un’interruzione di riga all’interno di una cella.

Ctrl + (virgola): inserisci la data corrente.

Ctrl + :: Immettere l’ora corrente.

Ctrl + ” (doppie virgolette): copia il valore della cella sopra.

Ctrl + ‘ (virgoletta singola): copia la formula dalla cella sopra.

Ctrl + Invio: riempie l’intervallo di celle selezionato con la voce corrente.

Ctrl + Canc: cancella tutto il testo fino alla fine di una riga.

Ctrl + Alt + K: inserisci un collegamento ipertestuale.

Maiusc + Invio: completa l’inserimento della cella e seleziona la cella superiore.

Maiusc + Tab: completa l’inserimento della cella e seleziona la cella a sinistra.