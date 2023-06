Microsoft: gli studi devono “pianificare meglio” i loro giochi per Xbox Series S.

dall’annuncio serie xbox sLa console di nuova generazione di Microsoft è meno potente di Xbox Series X e si è discusso del potenziale impatto negativo che potrebbe avere sullo sviluppo dei videogiochi, dal momento che Gli studi che vogliono pubblicare su Xbox dovranno farlo per entrambi tastiera. Ci sono team esterni che si sono opposti e altri che l’hanno appoggiata. Tuttavia, per Matt Botti, capo degli Xbox Game StudiosC’è qualche soluzione: “progettare meglio”.

In un’intervista con AxiosVicepresidente esecutivo, Microsoft Gaming Ammette di aver “lavorato di più” La necessità di sviluppare contemporaneamente una console più potente e a hardware Con meno RAM e una GPU capace. Ma aggiungi: “Possono pianificare meglio e sapere dove si trovano alcune svolte difficili.”. Booty aggiunge che i team interni di Microsoft che sviluppano il suo gioco di seconda generazione sono stati in grado di sfruttare al meglio le capacità di Xbox Series S.

Alcuni sviluppatori di studi esterni a Microsoft hanno affermato personalmente che Xbox Series S sta danneggiando il processo di sviluppo del gioco della generazione attuale, ma ci sono anche Chi dice che non è cosìcome commentato da Flying Wild Hog, i responsabili di Guerriero Ombra E Malvagio Occidente. Larian Studios, i creatori di Porta di Baldur 3Hanno detto che il titolo non è stato annunciato ufficialmente per Xbox poiché stanno ancora cercando di far funzionare una modalità a schermo diviso sulla serie S.

Xbox Series S consente a Microsoft di entrare in nuovi mercati

Lo ha aggiunto il capo di Xbox Game Studios Xbox Series S ti consente di raggiungere i giocatori con un budget limitato (Costava 300 euro e là Offerte frequenti, mentre il prezzo di Xbox Series X è di 500). Ad una tavola rotonda intitolata Quali sono le prospettive per i giochi Un decennio dopo l’Xbox Game Show, il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer ha affermato che Xbox Series S lo consentiva Presentazione della console nei mercati e nelle regioni in cui questi prezzi sono proibitivi.